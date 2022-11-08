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大陸國產大飛機C919 拿到300架新訂單

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸國產大飛機C919再拿下300架訂單。（網路照片）
大陸國產大飛機C919再拿下300架訂單。（網路照片）

大陸國產大飛機C919再拿下300架訂單，生產C919的中國商飛公司8日在珠海航展上，與國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租七家租賃公司與中國商飛公司簽署300架C919飛機確認訂單和30架ARJ21飛機確認訂單。

澎湃新聞報導，大陸國產大型客機C919在今年9月完成全部適航審定工作後，獲中國民用航空局頒發的型號合格證。C919大型客機是大陸自行研發、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4,075至5,555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空巴320、波音737機型同級別。

在此之前，C919已累計拿下28家客戶的815架訂單。訂單主要是大陸國內航空公司與租賃公司。其中，國航、東航、南航三大航訂單數量共60架，包括海南航空、四川航空、河北航空、幸福航空，以及18家航空租賃公司。此外，C919還獲得德國普仁航空、泰國都市航空兩家國外航司，以及航空租賃公司美國GECAS公司的訂單。

815架訂單數中，包括確認訂單和意向訂單。目前東航訂單為確認訂單，東航也是C919全球首家客戶。早在2010年，東航與中國商飛簽署了C919大型客機啟動使用者協定和採購意向。2016年11月，在第十一屆中國國際航空航太博覽會上，東航與中國商飛簽署合作框架協定，成為C919大型客機的全球首家用戶。

據東航2022年上半年年報顯示，今年下半年東航將引進1架C919，2023年將引進4架C919。根據東航此前公告披露，C919目錄單價為人民幣6.53億元（約新台幣29億元元）。

2021年3月1日，C919全球首單正式落地，東航成為全球首家運營C919大型客機的航空公司，首批引進5架。

東航 19大 人民幣

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