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大陸防疫何時鬆綁？ 機構：最可能落在2023年第二季

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
高盛與瑞銀皆預測明年大陸會放寬防疫措施，並重新開放國門。圖為上海虹橋站秋節返鄉人潮，比往年減少許多。（新華社）
高盛與瑞銀皆預測明年大陸會放寬防疫措施，並重新開放國門。圖為上海虹橋站秋節返鄉人潮，比往年減少許多。（新華社）

全球關注大陸何時會放鬆防疫政策，並重新開放國門，機構預測時間點或落在明年第二季。高盛觀察大陸近幾周原油進口每日增加逾250萬桶，貌似為重新開放作準備，並重申大陸會在明年第二季開放的預測；瑞銀近期發布報告表示，認為大陸放寬防疫的時間點會落在明年3月的兩會之後，假如防疫鬆綁，將帶動明年經濟增長率回升至4.5%。

大陸近期原油進口量確實在擴大。據大陸海關總署新發布的進口數據顯示，今年10月原油進口量為4313.6萬噸，年增 14.13%，月增7.19%。進口值年增率大幅增加54.32%，前十月進口值年增總計增加48.9%。

高盛此前報告預測，大陸將在二十大後出現更多防疫政策放鬆的跡象，預計大陸將在明年第二季開始重新開放，料全面重開可能推動大陸股市上漲20%。

瑞銀報告顯示，明年第二季的本土消費將隨著防疫鬆綁出現強勁復甦。房地產市場也可能於明年第二季回穩，對國內生產總額（GDP）拖累較今年少，相應的基建支持也少，投資保持穩定。

如同高盛的預期，瑞銀也認為大陸未來數月會有進一步的政策寬鬆措施出台，這將有助房地產銷售，但仍預期明年大陸房地產銷售額按年下跌3%至8%，新屋開工量收縮2%至5%，至於房地產投資則可能持平，現有項目的建築將會加快。

房地產 海關 陸股

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