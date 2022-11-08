外媒：對中國大陸晶片出口管製 美國或將為此付出沉重代價

集微網消息，據《金融時報》報道，美國以國家安全為由，增加對中國大陸的晶片出口管製，製約中國大陸半導體領域技術發展，但美國可能將為此付出沉重代價。不僅可能招來中國大陸的反擊，將晶片供應鏈移回美國也會增加財政負擔，進而導致美國經濟壓力不斷增加。

美國新規顯示，拜登的新政策阻止所有美國人、美國企業或組織在取得許可証之前協助或參與大陸研發、生產高級半導體元器件，其中還包括美國的綠卡持有者。這將製約中國大陸的半導體產業發展，但可能會為美國帶來弊端，付出沉重代價。

中國的反擊可能包含以下兩點：

一方面，中國大陸稀有金屬資源豐富，中國大陸反擊或許將會做出出口限製，這也是最有可能發生的。例如，中國大陸加工了全球65%的鋰。

另一方面，台灣的晶圓代工地位擧足輕重。研調機搆TrendForce報告指出，全球半導體業雖朝製造本地化趨勢發展，但台灣擁有人才、地域便利性及產業聚集等優勢，估計今年台灣佔全球晶圓代工產業營收的市佔率，將從去年的64%提高到66%。美國對中國大陸進行晶片出口管製或將失去台灣晶片的使用權，這將極大影響從電腦到汽車的所有產品的供應和價格。

另外，美國積極打造供應鏈本地化，發展“美國製造”也將付出更多的經濟代價。金融時報稱，美國可能已經花費了數十億美元來建立本土晶片製造廠，但分析師估計，美國將需要多達12億美元的前期成本，然後每年再增加1250億美元，才能在2019年的生產水平上創建完全本地化的供應鏈。

報導稱，美國推出對中國大陸的晶片出口管製政策，這對美國而言是一個賭注。

（校對/趙月）