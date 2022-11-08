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澳洲外長黃英賢：澳方將繼續堅持一個中國政策

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅（右）9月22日在紐約出席聯合國大會期間會見澳洲外長黃英賢（左）。（中新社）
大陸國務委員兼外長王毅（右）9月22日在紐約出席聯合國大會期間會見澳洲外長黃英賢（左）。（中新社）

據大陸外交部網站，大陸國務委員兼外長王毅今天（8日）應約同澳洲外長黃英賢通電話。黃英賢表示，澳方將繼續堅持一個中國政策，在相互尊重基礎上同中國發展更加穩定、互惠互利的關係。

大陸外交部官網，黃英賢表示，近段時間，澳中保持有效溝通接觸。經過不懈努力，兩國關係出現積極變化。良好的澳中關係與維護各自國家利益並不矛盾，澳方無意放大存在的分歧，願在澳中全面戰略夥伴關係框架下，以負責任的方式妥處具體問題，持續朝著改善並加強澳中關係這一方向做出努力。

王毅表示，中澳共同利益遠大於分歧。中澳關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌，在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。

中澳關係近年跌入谷底，中方批評澳洲加入以美國為首的反華陣營，對澳洲採取多項經濟制裁措施。

澳洲 外交部 王毅

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