基於高可靠性PowerPC架構 蘇州國芯發力車芯

集微網消息 2022年11月7-8日，「2022張江汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子交流會」在上海張江科學會堂隆重擧行。本次會議以「智鏈未來 本立而道生」為主題，由上海市經信委、浦東新區科經委、自貿區張江管理局指導，《中國汽車報》社主辦，張江高科、愛集微、浦東新區投資促進二中心承辦，中國能源汽車傳播集團支持，上汽集團協辦。

在7日擧行的智能座艙及人機交互專場，博世（中國）投資有限公司智能駕駛與控制事業部高級產品經理呂鼕青、航盛電子股份有限公司敭州研究院系統開發部部長張海濤、上海韋爾半導體股份有限公司豪威集團LCOS業務發展經理李飛、華陽多媒體電子有限公司HUD產品線總監楊晶、達索析統（上海）信息技術有限公司汽車行業資深顧問兼高級技術經理徐文強、蘇州國芯科技股份有限公司高級市場經理夏超等參會嘉賓帶來了創新的智能座艙解決方案和思考，並圍繞LCOS、MCU等車規芯片進行了深入的探討和交流。

蘇州國芯科技股份有限公司高級市場經理夏超介紹了該公司MCU芯片等產品在汽車領域的應用情況。據他介紹，蘇州國芯目前在汽車領域的主要產品是控制類MCU、信息安全類加密MCU以及驅動類產品。

蘇州國芯成立於2001年，引入摩托羅拉經典的M*Core指令集架構並國產化，形成了以C*Core為核心的IP授權業務模型。聚焦於國產自主可控嵌入式CPU技術研發和產業化應用，蘇州國芯經過20年的發展，始終堅持「國際主流兼容和自主創新發展」相結合的原則。

在2010年自IBM引入「PowerPC指令集」授權，2017年引入開源的「RISC-V指令集」後，蘇州國芯以三大指令集架構為基礎，蘇州國芯已成為了國內少數自主可控嵌入式CPU技術及產品的核心供應商，並於2006、2008和2015年首先實現累計上百萬顆、上千萬顆和上億顆應用。

夏超指出，蘇州國芯的業務模式包括IP授權、設計服務和自主芯片三大業務。IP授權方面，有三條線約30種不同的CPU核，分佈在工業控制、信息安全、汽車電子和金融電子領域；設計服務方面，公司累計提供超過150顆芯片的定製設計和累計提供約60顆定製芯片量產服務；自主產品方面，公司提供信息安全、汽車電子等領域的芯片及模組產品，自主芯片訂單累計出貨超1億顆。

聚焦汽車電子領域，蘇州國芯以Power PC架構CPU核為基礎，充分發揮公司20年高可靠性芯片設計技術，為客戶提供汽車電子級MCU和驅動芯片。夏超表示，作為國內最早研發車身控制芯片的公司，蘇州國芯從2012年開始立項設計，2014年出產品，2015年便獲得了AEC-Q100認證。車身芯片成功後，蘇州國芯從2015年又開始佈局動力和底盤的控制芯片。目前公司512KB、1M、2M、3M、4M Flash容量的MCU均成功實現量產及大批量供貨。高性能多核域控、電機控制、BMS主控芯片將於2023年第一季度推向市場。

演講的最後，夏超還詳細介紹了蘇州國芯的多款車身控制芯片，動力總成芯片、域控和BMS主控芯片、下一代高性能汽車電子MCU以及開發中的橋接與預驅專用芯片（明年二季度推出）等。在多項汽車芯片平台加持下，蘇州國芯或將在汽車電子市場迎來又一強勁增長曲線。