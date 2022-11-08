展現汽車供應鏈創企實力 第五屆「芯力量」初賽線下首秀圓滿成功

集微網消息，2022年11月7-8日，以「智鏈未來 本立而道生」為主題，由上海市經信委、浦東新區科經委、自貿區張江管理局指導，《中國汽車報》社主辦，張江高科、愛集微、浦東新區投資促進二中心承辦，中國能源汽車傳播集團支持，上汽集團協辦的「2022張江汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子交流會」，在上海張江科學會堂隆重擧行。

峰會同期，第五屆「芯力量」初賽第二場也重磅開啓，而這也是「芯力量」初賽線下路演的首秀。本場初賽，愛集微集合了業內主流投資機構和優質項目，共同進行了一場關於汽車峰會專場的路演，搭建創業企業與資本交流的平台，充分展示優秀的汽車供應鏈創業公司、發掘他們的實力。

本場路演滙聚了行業的7大優質項目，7位評審嘉賓以及諸多專業機構代表全程聆聽了會議，精彩的點評和高質量的互動掀起熱潮。

在本場初賽中，進行點評的7位重磅嘉賓分別是小米集團產業投資部執行董事鄭巖、軒元資本創始人王榮進、一旗力合副總經理兼力合資本助理總裁唐越、元禾璞華執行董事施青、華登國際投資總監常靜、君桐資本合夥人李磊和愛集微副總裁兼諮詢業務總經理韓曉敏。

第一家演講的企業是上海零念科技有限公司

零念科技是一家為智能網聯車輛提供量產級操作系統的軟件公司。零念通過自研的雙通信中間件實現異構芯片可靠數據傳輸，運用「時間觸發+事件觸發」雙調度策略、TSN技術等核心技術打造車規級的實時操作系統，已經形成了以「工具鏈」自動化生成「底軟+中間件+應用層服務」的產品形式。

零念科技的優勢在於，一是目前國內真正具備符合SOA架構的車規級智能駕駛操作系統量產經驗的團隊。團隊曾全程參與了歐洲頭部車企全球第一個L3級別自動駕駛域控制器的量產項目，同時也擁有國內多款量產車型平台軟件的成熟經驗；二是零念科技的方法論除了兼容國際AUTOSAR標準外，更注重中國客戶的需求，實現多核異構跨域通信，全面支持CP、AP和DDS；三是零念科技積極嵌入生態圈，是AUTOSAR Development Partner，並且入選2022年NVIDIA INCEPTION PROGRAM最終展示殿堂。

第二家演講的企業是廣州印芯半導體技術有限公司

印芯半導體是一家以獨特的感存算一體CIS像素架構平台為基礎的企業，自主創新研發為機器視覺應用提供領先的圖像傳感器芯片及微光學系統組件的解決方案，覆蓋消費、安防、車載、無人機及生物檢測的等產品線。

廣州印芯的優勢在於，一是核心團隊行業經驗豐富，公司有40多位核心成員均在半導體或傳感器國際大廠有15-20年左右的豐富經驗；二是自主研發DVS及dTOF技術全球領先，並具備高性價比已量產光學屏下指紋芯片實力；三是上下遊資源高度綁定，具備國際頂級代工廠獨立下單賬戶，工藝開發合作緊密，此外，上遊器件已有自研產品或國際巨頭的定製化方案，並已與多家行業標杆客戶達成合作關系。

第三家演講的企業是夏芯微電子(上海)有限公司

夏芯微是一家由來自海內外知名企業的博士專家所組建的芯片設計企業，定位於模擬信號鏈芯片領域。公司面向工業所研發的HPLC/HRF雙模收發器芯片已經開始量產，技術指標國際領先，填補國內相關空白。中長期強勢發力面向車載市場的高速串行芯片。

夏芯微的優勢在於公司創始人及其他核心成員深耕行業20年，核心團隊成員在高速串行通信芯片方面有豐富的技術積累和產品經驗，曾成功研發用於特殊領域的高速串行通信芯片，已實現特種場景的規模應用，可完全向下兼容到汽車領域，並具備相當的性能與品質優勢。

第四家演講的企業是廣東芯聚能半導體有限公司

芯聚能是面向新能源汽車、通用工業產品功率芯片及器件研發的企業，專注於IGBT/SiC功率模塊及分立器件的研發、設計、封裝、測試及銷售業務，為客戶提供完整的解決方案。

芯聚能的優勢在於，公司的管理與技術團隊均以海外高端技術與產業化人才為核心，具有國際知名半導體公司工作經驗，涵蓋了芯片設計、研發、工藝開發、測試驗證及應用方案、生產運營、品質管理等各個方面領域。芯聚能研發的碳化矽主驅模塊已經量產上車，居國內領先水平。

第五家演講的企業是安徽賽騰微電子有限公司

賽騰微成立於2016年，是一家專注於車規芯片和配套模擬電源/功率器件的集成電路設計企業。自成立以來，賽騰微陸續推出兩大類（8bit和32bit）多款通過AEC-Q100標準認證的車規級MCU及配套功率器件（LDO/MOSFET/IGBT），2018年起開始成功應用於車燈、車窗控制、車載無線充以及智能濾清器等汽車零部件中，並批量供貨給多家知名汽車廠商。

賽騰微的優勢在於，一是汽車前裝穩定出貨4年以上，市場先發與產品佈局優勢明顯；二是團隊完整，具有橫跨半導體與汽車電子的豐富經驗的核心團隊；三是具備強有力的上下遊產業鏈資源整合與貫通能力，產能有保證，客戶粘性高；四是國產替代黃金窗口期，賽騰微領跑對手。

第六家演講的企業是雲堅智行(上海)軟件有限公司

雲堅智行是一家新創立的軟硬件測試平台和工具鏈開發的科技公司，研發團隊位於德國慕尼黑、漢堡和中國上海。主要業務涵蓋了汽車電子測試HIL/SIL/MIL/VIL測試設備開發和軟件工具鏈開發以及測試服務，以及將要進入測試平台生態鏈的建設，目標成為全球智能汽車和傳統汽車電子測試平台頂級專業服務商。

雲堅智行的優勢在於，一是硬件測試系統的高可靠性；二是軟件工具鏈關鍵字驅動，測試場景覆蓋度高，控件和腳本開發的顆粒度細，並且可遷移；三是提供可擴展的插件服務，便於集成機械手，語音交互等；四是具備獨特的視覺和圖像處理的優化算法；五是可提供軟硬件+服務系統綜合解決方案；六是供應鏈完全本土化。並且可以提供SaaS化的服務，幫助OEM和Tier1客戶縮減研發周期，降低研發成本。

第七家演講的企業是上海孿數科技有限公司

孿數科技(Digitwin Technologies)是一家專注為企業元宇宙提供空間數字孿生創建及交互技術的科技公司，賦能企業元宇宙應用，並提供卓越的空間數字體驗。

基於對底層CPU、GPU硬件及操作系統的優化和適配，通過對多源異構空間大數據處理，融合AI倣真算法與多終端三維渲染引擎的能力，孿數產品和服務可支撐全場景、全要素、全生命周期的空間數字孿生內容的不同需求，同時不斷賦能合作夥伴進行二次開發與創新，共同推進企業數字化升級。

自此，第五屆「芯力量」初賽線下首秀已圓滿結束。

此外，第五屆「芯力量」初賽報名通道仍在持續開放中，歡迎更多的項目及投資機構抓住機會前來報名！

報名請聯系：徐老師：15021761190（同微信）

或掃描二維碼提交報名，我們會盡快聯系您。