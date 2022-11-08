陸零售業景氣指數 又見衰退
中國商業聯合會6日發布的中國大陸零售業景氣指數（CRPI）顯示，11月，中國大陸零售業景氣指數為49.8%，較上月微降0.7個百分點，其中電商經營類指數較上月小幅上升。
中新社報導，中國商業聯合會分析認為，近期新冠疫情在中國大陸多地散發，防控形勢嚴峻複雜，線下商品經營類企業受到較大影響，拖累CRPI再次回落到收縮區間。與之同時進行的「雙十一」網路購物節依然是本月的景氣擔當。
從行業分類看，商品經營類指數為49.3%，較上月小幅下降1.9個百分點；租賃經營類指數為51.3%，較上月微降0.4個百分點；電商經營類指數為50.2%，較上月小幅上升2.8個百分點。
其中，構成電商經營類CRPI的2個正向指數（電商業務實物總銷售額和電商業務在線總商品數）均重返臨界點以上。電商業務實物總銷售額指數為54.3%，較上月大幅上升9.2個百分點，表明電商經營類企業對「雙十一」銷售預期較高。電商業務在線總商品數指數為54.9%，較上月大幅上升7.8個百分點，表明電商經營類企業針對「雙十一」促銷備貨充足。
此外，中國商業聯合會分析指出，租賃經營類景氣分指數整體相對穩定。11月，租賃經營類景氣分指數雖略微回落，但依然維持在臨界點以上。縱觀CRPI試運行以來，租賃經營類景氣分指數除今年5月至6月短暫降至臨界點以下外，其他月分均在臨界點上方運營。這表明融合吃、喝、玩、樂、購為一體的商業經營模式普適性明顯，符合大眾消費的發展趨勢。
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