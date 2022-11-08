陸戶外運動產業 3年拚規模3兆人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
長春市一小區內，居民使用智慧健身器運動。這種新型太陽能智慧健身器不僅可健身，還將太陽能轉化為電能，記錄健身數據，為市民手機充電和夜晚照明等服務。（中新社）
長春市一小區內，居民使用智慧健身器運動。這種新型太陽能智慧健身器不僅可健身，還將太陽能轉化為電能，記錄健身數據，為市民手機充電和夜晚照明等服務。（中新社）

大陸國家體育總局、國家發展改革委等多個部門近日共同印發「戶外運動產業發展規劃（2022-2025年）」，提出構建中國大陸戶外運動產業的「五區三帶」空間布局，到2025年大陸戶外運動產業總規模超過人民幣3兆元。

新華社報導稱，「規劃」有以下特點：一是明確中國大陸戶外運動產業的空間布局，提出構建「五區三帶」的空間佈局，即北方冰雪運動引領區、華東戶外運動示範區、中部戶外運動體驗區、華南戶外運動休閒區、西南戶外運動集聚區以及黃河文化戶外運動帶、長江水上運動帶、濱海戶外運動帶，形成重點項目突出、比較優勢顯著、區域融合互動的發展格局

其次提出戶外運動裝備器材便利化運輸的具體舉措，研究探索在部分戶外運動目的地為騎行、滑雪愛好者試點提供便利化運載服務。

第三是提出一批重點培育的戶外運動賽事節慶品牌，提升中國大陸戶外運動產業大會、綠水青山系列休閒賽等戶外運動賽事與節慶活動的影響力；四是提出自然資源向戶外運動開放試點工程；五是注重戶外運動的安全防控和救援體系建設，保障戶外運動安全可持續發展。

「規劃」提出，到2025年，戶外運動產業高質量發展成效顯著，基本形成供給與需求有效對接、產業與生態協調發展、產品與服務品牌彰顯、業態與模式持續創新的發展格局。戶外運動場地設施持續增加，參與人數增長，戶外運動產業總規模超過人民幣3兆元。到2035年，戶外運動產業規模更大、質量更優、活力更足、發展更安全。

報導稱，「規劃」在對戶外運動產業進行頂層設計的同時，創新機制、政策和管理方式，破解制約戶外運動產業發展的瓶頸，提出優化戶外運動產業發展環境、完善戶外運動產業發展布局、優化戶外運動產業結構、豐富戶外運動產品供給、釋放戶外運動消費潛力。

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