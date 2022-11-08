工業互聯網大會 瀋陽超級節點上線

「2022全球工業互聯網大會」7日在瀋陽新世界博覽館開幕。本屆大會繼續以「賦能高質量·打造新動能」為主題，聚焦國際特色、場景優勢、合作交流，共享創新成果，推動工業化和信息化在更廣範圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。

中新社報導，遼寧省委書記張國清出席開幕式。中國科協副主席張玉卓，遼寧省長李樂成，大陸工業和信息化部副部長徐曉蘭致詞。中國工程院院士周濟作主旨演講。

全球工業互聯網大會自2019年創辦以來，已舉辦四屆，旨在打造成為中國大陸規模最大、規格最高、影響最廣的工業互聯網領域國際性交流平台。

開幕式上，中國工業互聯網研究院院長魯春叢發布「全球工業互聯網創新發展報告」，中國工業互聯網研究院還發布了2022「數字領航」企業名單、「工業軟件創新發展倡議書」。中國自動化學會副理事長陳俊龍發布了「工業安全系統典型應用案例庫」，遼寧省政府副省長姜有為發布了數位化應用場景需求。

此外，開幕式上還舉辦「星火·鏈網」超級節點（瀋陽）上線儀式。遼寧省政府分與中國鐵塔、科大訊飛簽署戰略合作協議。遼寧省交通運輸廳與百度公司簽署項目合作協議。瀋陽市政府與華為公司簽署戰略合作協議。大連市政府與中國工業互聯網研究院簽署合作協議。

中國工程院周濟院士表示，今後十五年，正是工業互聯網和智慧製造等新一輪工業革命核心技術發展的關鍵期，中國大陸製造工業可抓住這一歷史機遇，集中優勢力量打一場戰略決戰，實現戰略性的重點突破、重點跨越，實現中國大陸製造工業的跨越發展。