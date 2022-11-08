高通孟樸：智慧網聯汽車下個藍海

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

「作為5G的重要行業應用，我們堅信5G賦能的智慧網聯汽車是下一個移動智慧終端的藍海，有望成為物聯網中市場規模最大的應用場景之一。」高通公司中國區董事長孟樸在第五屆進博會期間接受專訪時說。

中新社報導，近年來，作為新一代移動通信技術，5G不僅推動智慧終端、移動互聯網等產業的發展，還正廣泛應用到交通、製造、能源、醫療、教育等領域。孟樸舉例稱，在汽車領域，5G能讓汽車之間互聯，還能讓汽車與城市基礎設施、行人和「雲」進行通信，為更強的自動化、安全性及個性化的駕乘體驗創造條件。

孟樸表示，5G技術在幫助中國大陸汽車行業實現轉型升級和綠色發展方面也發揮重要的賦能作用。目前，全球已有超2.5億輛汽車採用高通的汽車無線連接解決方案，其中包括很多來自中國大陸汽車廠商的車型。

高通公司亦在中國大陸積極開展產業生態合作，驍龍座艙平台已支持大陸汽車品牌推出超過50款車型，合作對象包括比亞迪等眾多大陸領先企業。

他指出，高通與中國大陸產業夥伴共同發起的「5G領航計畫」和「5G物聯網創新計畫」，不僅支持大陸的5G建設、拓展5G在各行各業的應用，還將大陸創新的解決方案推廣到歐洲、北美和東南亞等全球市場，推動全球數位經濟的發展。

孟樸透露，目前，高通在中國大陸建立5個聯合創新中心，這些都是高通與當地合作夥伴聯合組建的，涉及5G、XR（擴展現實）、汽車、物聯網等領域，持續支持當地產業創新發展。

數據顯示，五年間，高通創投在中國大陸新增投資企業數量增長70%，而自2019年以來，高通在大陸的員工人數每年增加20%以上，去年還擴大高通全資子公司無錫全訊射頻工廠的生產規模，以更好地支持大陸客戶及5G產業的發展。

物聯網 陸客

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