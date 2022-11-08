喬山參與進博會 簽約意向金逾5億人民幣

聯合報／ 記者林則宏／上海報導
喬山集團今年首度參與中國國際進口博覽會。記者林則宏／攝影
喬山集團今年首度參與中國國際進口博覽會。記者林則宏／攝影

台資健身器材供應商—喬山集團今年首度參與中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」），並於7日在進博會會場舉行簽約儀式，宣布本屆會展期間的簽約意向金額累計已突破人民幣5億元。

喬山表示，中國大陸已是全球最大的消費市場，在體育健身產品領域有著超大規模市場，這將為喬山「做大做強」提供難得的歷史機遇。

喬山進入中國大陸已20餘年，目前擁有兩處生產基地和200多家線下門店和銷售管道，並已在上海市嘉定區成立中國區域總部，未來還計畫評估成立中國研發中心。

喬山表示，目前集團正逆勢擴編中國區專屬的產品研發人才團隊，並搭配更具市場前瞻性及科技感的產品設計團隊，以滿足中國大陸消費者的獨特需求。

未來一至兩年內，喬山還計畫在大陸一線城市籌備喬山融合品牌的超大型旗艦店，吸引中國大陸消費者目光，並打造全球健身行業的「中國新地標」。

進博會號稱是世界上第一個以進口為主題的國家級展會，今年已是第五屆。對於首度參與進博會，喬山表示，這不僅是企業單方面的選擇，也是大陸官方對台資企業的厚愛，給予台資企業的特殊優惠待遇。

喬山稱，後疫情時代，中國大陸更加重視構建「雙循環」新發展格局，這是喬山依靠中國大陸發展自己的最大機遇。參與進博會有利於宣傳喬山的健身理念、展示最新產品，也有利於提升喬山健身品牌在中國大陸的關注度與知名度。

喬山中國區總部執行長李永楷在簽約儀式上表示，喬山於1975年設立，2021年已躍居全球商用健身器材第一大廠，全球員工數超過8,000人，並以Matrix、Vision和Horizon等自有品牌行銷全球。

李永楷說，今天在各地專業健身房、星級旅館、會所、學校乃至家庭，都可以看到喬山的產品，在世界不同角落為人們帶來健康的身體與生活，未來喬山將持續朝著「全方位健康生活產業」的方向前進。

健身 品牌

延伸閱讀

後壁湖吃到「健身鮭魚」生魚片 店家：逆切刀法油花不明顯

鏡頭前是演員、鏡頭後是健身教練 新銳女演員：找到自己熱愛的專業，堅持下去！

健美／古典健美選手官振中 勇奪IFBB世界盃銅牌

為工作全力付出癲癇發作 她轉念：不該犧牲自己，從此努力拚健康！

相關新聞

陸10月進出口 近2年首見負成長

經濟成長放緩和疫情防控限制，衝擊中國大陸的進出口表現。大陸海關總署昨公布數據，以美元計，今年十月出口額較去年同期下降百分...

喬山參與進博會 簽約意向金逾5億人民幣

台資健身器材供應商—喬山集團今年首度參與中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」），並於7日在進博會會場舉行簽約儀式，宣布本屆...

陸零售業景氣指數 又見衰退

中國商業聯合會6日發布的中國大陸零售業景氣指數（CRPI）顯示，11月，中國大陸零售業景氣指數為49.8%，較上月微降0...

陸戶外運動產業 3年拚規模3兆人民幣

大陸國家體育總局、國家發展改革委等多個部門近日共同印發「戶外運動產業發展規劃（2022-2025年）」，提出構建中國大陸...

工業互聯網大會 瀋陽超級節點上線

「2022全球工業互聯網大會」7日在瀋陽新世界博覽館開幕。本屆大會繼續以「賦能高質量·打造新動能」為主題，聚焦國際特色、...

上海鼓勵跨國公司設總部

第五屆中國國際進口博覽會在上海舉辦之際，2022上海城市推介大會6日在位於北外灘的世界會客廳舉行，向全球發出上海堅定不移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。