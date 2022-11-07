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綠色消費漸成主流 大陸「雙11」購物車裡的消費新變化

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸今年「雙11」購物車裡呈現新的消費變化。 （中通社）
大陸今年「雙11」購物車裡呈現新的消費變化。 （中通社）

一年一度的「雙11」購物節正在火熱進行中。作為觀察中國大陸消費的一扇重要窗口，今年「雙11」購物車裡呈現新的消費變化，原本的「剁手」族變成綠色節能消費者。

新華社報導，「今年買的東西不多，但都是自己需要的。」家住湖南長沙的席女士說，往年「雙11」總忍不住囤貨，有些快過期了還沒用完，今年決定按需求購買，不再衝動下單。

《京東11.11消費趨勢報告》顯示，拒絕浪費、理性健康消費的理念正在興起，隨著時間推移會帶來「回報」的健康消費、教育消費和運動健身消費等愈發受到青睞。

隨著各地促進綠色節能家電消費等舉措持續落地，綠色、低碳消費理念成為今年「雙11」的主旋律之一。

「雙11」開門紅期間，蘇寧易購全國門店一站式以舊換新訂單量增長122%，綠色節能家電銷量增長126%；京東聯合品牌商家推出「青綠計劃」，節能家電、綠色食品等被打上「綠色」標簽；「雙11」期間，銀泰百貨全國門店啟用可降解「綠色快遞袋」，並推出舊衣回收、化妝品空瓶回收等場景，傳遞綠色消費理念……。

專家表示，從最初全民狂歡式的「剁手」，到如今品質消費、綠色消費、理性消費漸成主流，「雙11」不僅見證了中國大陸消費升級進程，也折射出民眾消費理念的巨大變化。

另一個受到關注的消費變化是銀髮族商品熱賣，今年「雙11」，淘寶天貓、拼多多、抖音等電商平台數據顯示，中老年人體檢服務、營養保健品、家用醫療器械等產品銷售均迎來大幅增長。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示，中國老年人口規模大，老年產品和服務市場發展潛力巨大。隨著老年人消費需求從「生存型」向「發展型」轉變，消費層次不斷提升，醫療健康、智慧家居、旅遊度假、文化娛樂等產業將提質擴容，有效拓展國內需求，孕育經濟增長新動能。

蘇寧易購平台數據顯示，「雙11」開門紅期間，智能跑步機銷量年增171%，動感單車銷量同比增長92%，投影儀銷量年增54%。

王蘊表示，在線健康服務、在線文娛、戶外運動等新消費迅速發展，不僅契合了居民消費升級趨勢，也為消費增長提供了新動能和新空間。

雙11 老年人口 綠色消費

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