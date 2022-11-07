Jan Vardaman：半導體供應過剩時代 車用晶片仍將供不應求

集微網消息，2022年11月7日—11月8日，由中國大陸上海市經信委、浦東新區科經委、自貿區張江管理侷為指導單位，《中國汽車報》社主辦，張江高科、愛集微、浦東新區投資促進二中心承辦，上汽集團協辦，以「智鏈未來 本立而道生」為主題、歷經兩天的2022張江汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子交流會在上海張江科學會堂召開。

7日上午9時，2022全球汽車電子分析師大會正式打響。本次分析師大會持續升級打造專業、深度、全面和前瞻等核心亮點。會場群賢畢至、群英薈萃，再次掀起了汽車半導體行業交流盛會和頭腦風暴，共論和解碼全球新格侷下的產業脈搏動向、重要挑戰和發展機遇。

在當日的下午論壇環節，TechSearch International 主席及創始人Jan Vardaman 發表了名為「電動汽車為敺動力的汽車電子趨勢」的演講。

在演講中，Jan Vardaman指出，由於運營成本上升、社會需求放緩以及加密貨幣蕭條，5G基礎設施、智能手機、個人電腦等電子產品以及GPU和特殊ASIC的需求正在逐漸放緩。而與前者相反，汽車行業反而處於復甦期，所以汽車半導體的供應雖有一些改善，但晶片短缺在未來的一年裡仍將持續——即便汽車晶片往往在使用一些較舊的節點。

好消息是，各半導體公司正開始努力提高產能，而隨著零部件供應不再短缺，電動汽車領域將出現強勁的增長。TechSearch 認為在2022年電動汽車全年銷量將超過去年，在2023年市場將有約三成的增長。

對於電動汽車的高需求不僅帶動了車用晶片的繁榮，同時也為基礎設施所使用的晶片帶來了旺盛的需求，「它對於電動汽車而言非常重要。這就像汽車剛發明的時候，必須有加油站，才能讓人們放心地購買汽車」，Jan Vardaman分析。

根據TechSearch的測算，2030年的基礎設施需要至少再增加一個數量級才能滿足市場需求。而這不僅吸引傳統的汽車半導體廠商，同時一些新玩家也正在瞄準這一市場。當前電動汽車充電站面臨的問題是，不同國家或地區以及不同製造商都使用了不同標準的連接器，同時充電方式也各不相同。

Jan Vardaman 認為在未來，充電站需要擁有給電動車進行快速充電的能力。她擧例：「如果有颶風來臨，你希望能夠很快地開車離開。你沒有時間過夜充電，需要快速離開，所以快速充電變得非常重要」。所以在將來，採用直流快充的充電站會在全球範圍內變得越來越普遍。

得益於碳化矽更高的工作溫度、更低的開關損失等優勢，在未來的電動汽車中，碳化矽的使用頻率會越來越高——尤其是在800V的電動汽車平台上，碳化矽將實現完全替代。同時碳化矽在車載充電器以及充電站上也大有可為。

此外，電動汽車的高速發展還會推動高性能封裝工藝的高速發展：現在我們已經能在特斯拉汽車中見到其自研的FC-BGA晶片，而在未來FC-BGA會承載更多的元器件。同時例如採用QFN工藝的封裝技術的規模將以兩位數的增長率快速增長。