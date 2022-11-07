花旗：中國大陸重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」

花旗集團最新報告指，目前中國大陸重新開放的方向非常明確，但路徑預計是「摸著石頭過河」，防疫放鬆將是逐漸的、非一次性放開。

據路透社報導，花旗首席中國經濟學家余向榮在報告中稱，部分是由於一些政治誤讀，「中國已經被嚴重超賣」，對安全的強調並不意味著不重視經濟；而在執行層面，看清新一屆中國大陸經濟團隊的水平可能還為時過早，他們之間的團結和互相信任對於政策執行和協調至關重要。

他在報告中稱，防疫放鬆路徑並沒有明確的時間表，北京當局將在條件具備時開始放鬆，如果沒有大的衝擊，就會加速。他預計防疫放鬆在農曆年前後，以及明年3月大陸「全國兩會」之際，可能會更加謹慎，之後有望加速。

至於重新開放的準備工作可能已經啟動，有些早期信號：疫苗接種是真實的，使用兩種不同疫苗進行加強免疫看來已經啟動；重大活動在恢復，譬如北京、上海馬拉松的相繼啟動。

不過余向榮也預計，未來很長一段時間內，動態清零將依然是總方針，但意味著允許靈活性，隨著中國大陸邁向開放，動態清零的重心可能更多傾向於「動態」，而非「清零」。

上周六（5日），大陸國務院聯防聯控機制舉辦記者會，外界曾寄望釋放開放訊號，但記者會基調仍強調堅持動態清零。報告稱，大陸國家衛健委主要負責執行動態清零，防疫總方針改變的訊號若有，也是有政治局或政治局常委會發出。

報告亦指出，鑒於在地方層面往往過度執行防疫政策，上周六記者會對嚴禁防疫層層加碼的強調，可能會帶來一些事實上的放鬆。