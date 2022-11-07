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趕工！富士康鄭州廠大舉招工 時薪30元一次性補貼500元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
富士康鄭州廠即將大舉招工，時薪卅元人民幣一次性補貼5百元。圖為去年7月富士康鄭州科技園區裡工人工作情況。（中新社）
富士康鄭州廠即將大舉招工，時薪卅元人民幣一次性補貼5百元。圖為去年7月富士康鄭州科技園區裡工人工作情況。（中新社）

由於疫情封控和工人逃疫事件，鄭州iPhone工廠進度落後。富士康鄭州工廠即將啟動招工，員工將獲得每小時30元人民幣的工資。同時，為鼓勵老員工返廠工作將獲得500元的一次性補貼。

據官媒上海證券報星期一（11月7日）報導，從鄭州富士康iDPBG事業群獲悉，富士康鄭州工廠即將啟動招工，具體招工政策以小時計算，每小時工資30元，工期至2023年2月15日。

富士康鄭州工廠為鼓勵老員工返廠，2022年10月10日至2022年11月5日離職返鄉人員，入職後將給予一次性補貼500元。

鄭州富士康iDPBG事業群表示，在當地政府統一部署下，公司當前各項防疫措施已取得階段性成效，園區生產與生活秩序陸續恢復正常。

蘋果公司11月6日在官網發佈聲明稱，位於鄭州的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的主要組裝設施受到相關措施影響，預計這兩款機型的出貨量低於此前預期。公司正與供應商密切合作，以恢復正常的生產水平，同時確保每位工人的健康和安全。

鄭州 疫情 iPhone

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