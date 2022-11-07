繼續整頓互聯網平台？ 陸：秉持促發展和監管並行

大陸國務院7日發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書，強調全球對網路空間的治理應更加公平、合理、有效。對於外界關注大陸對互聯網平台企業的規範和整頓，以及日益升級的網路安全要求，大陸國家網信辦官員回應說，陸方秉持著促進發展與監管規範並行的理念，外企對在華經營受到限制的擔心「完全沒有必要」。

大陸國新辦7日舉辦《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書新聞發布會，大陸國家網信辦副主任曹淑敏首先介紹白皮書的四個主要內容，包括構建網路空間命運共同體是訊息時代的必然選擇、關於中國的互聯網發展治理實踐、關於構建網路空間命運共同體的中國貢獻，和關於中國對未來互聯網發展的願景等。

她重申中共二十大報告所提內容，表示中國將堅持以構建網路空間命運共同體理念為指引，和國際社會一道，加強團結協作，推動構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網路空間。

對於外媒關注，大陸是否還會繼續對互聯網平台企業進行規範整頓，大陸國家網信辦信息化發展局局長王崧表示，鼓勵和支持互聯網平台企業健康規範持續發展，是我們的重要職責。

他強調，大陸對互聯網平台企業的行為依法依規開展日常監管，如果出現了突出亂象，也會展開清朗專項治理行動。他重申，我們整體上秉持著促進發展與監管規範並行、政策引導和依法管理並舉、社會效益和經濟效益並重的理念，為互聯網平台企業發展營造良好環境。

由於大陸日益強調網路安全建設，外企擔心受限，大陸國家網信辦國際合作局長祁小夏回應說，「這種擔心完全沒有必要。」

她表示，中共二十大強調，中國堅持對外開放的基本國策，大陸國家主席習近平在進博會開幕致詞說，中國將推動各國各方共享中國大市場機遇等，可以預見開放的大門只會越開越大。她說，中國政府始終致力於營造市場化、法治化、國際化營商環境，鼓勵企業依法依規經營發展，對中資、外資企業一視同仁、平等對待。

不過，對於華為在海外發展受限，曹淑敏直言，近期的確出現一些逆全球化的潮流，這是非常不應該的。祁小夏也抨擊，華為等中國企業在海外發展受限，原因是很清楚的，就是個別國家藉口國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖打壓，損害了中國企業的合法權益，也對全球產業鏈供應鏈的穩定造成嚴重干擾。

她表示，今天發布的白皮書明確指出，中國政府反對將技術問題政治化，反對濫用國家力量，違反市場經濟原則和國際經貿規則，不擇手段打壓遏制他國企業。

對於互聯網平台企業，大陸國家網信辦信息化發展局局長王崧表示，他們秉持著促進發展與監管規範並行、政策引導和依法管理並舉、社會效益和經濟效益並重的理念。 記者陳政錄／攝影