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高盛：中國重新開放 可推動大陸股市上漲兩成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
高盛集團預測，中國重啟全面開放後，將推動中國大陸股市上漲20%。圖為10月24日，上海街道上一個顯示上證綜指等指數走向的電子螢幕。（路透社）
高盛集團預測，中國重啟全面開放後，將推動中國大陸股市上漲20%。圖為10月24日，上海街道上一個顯示上證綜指等指數走向的電子螢幕。（路透社）

高盛集團預測，中國大陸官方將在2023年第二季開始放寬防疫規定，中國重啟全面開放後，將推動中國大陸股市上漲20%。

據彭博社報導，包括Kinger Lau在內的高盛策略師星期天（11月6日）在一份報告中指出，放寬防疫限制可能是「市場最清晰可見、期待最久、最強大的上行催化劑之一」。

這份報告稱，有跡象表明，在中共二十大閉幕後，中國官方可能已開始準備放鬆固守已久的「動態清零」防疫方針，並有可能2023年第二季開始放鬆相關限制。

過去一週傳出中國官方準備放鬆防疫限制，且在制定取消國際航班熔斷機制的計劃，讓連續四個月下跌的中國股市上週大漲。報告稱，航班數量增加以及吸入式疫苗的進展令人鼓舞。不過，中國衛生部門官員上星期六重申將堅持動態清零不動搖。

報告提到，市場會提前一個月左右消化重新開放的消息，積極勢頭可能持續兩到三個月。高盛認為，中國國內週期性和消費板塊會成為主要受益者。

自7月份以來，高盛涵蓋零售、航空、酒店和餐飲板塊的一籃子重新開放受益股比MSCI中國指數的表現強出20%。報告寫道，如果重新開放勢頭加快，「估值和基本面仍有進一步復甦的充裕空間」。

國際航班 板塊 高盛

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