恆大：資產接管人出售香港一土地 虧損7.7億美元

11月6日晚間，大陸地產集團中國恆大公告稱，公司已接到資產接管人通知，所涉及的質押標的資產，即直接持有該項目的相關附屬公司股權及公司間負債，已被資產接管人以約6.369億美元出售。所得款項將用於償還恆大在該項目的財務。中國恆大預計，該交易將造成約7.7億美元的虧損。

上述中國恆大提到的被資產接管人出售的資產是位於中國香港元朗的一塊擬用於住宅的未開發土地。

在今年1月30日的公告中，中國恆大稱，該資產為中國恆大附屬公司在2021年1月簽署的一項本金約5.2億美元融資交易的擔保。當時中國恆大稱，該資產被委任資產接管人之後，公司正與貸款人就該事項的解決方案進行積極討論，期待達成和解，從而使集團的回報最大化。相關擔保責任處理完畢後，如該資產有剩餘價值，將優先用於境外運營。

據澎湃新聞報導，該項目為恆大在元朗的和生圍項目，是恆大集團在2019年以47.5億港元從恆基地產手中購入，根據規定要先改規劃，然後改地契及補地價，才可申請發展。在補完地價之後，恆大集團在該項目的總成本超過89億港元。在2021年8月份，恆大曾在市場上為該項目尋找買家，當時的意向價約80億港元。據知情人士透露，該項目已被橡樹資本接管。

資料顯示，該項目總佔地約223.25萬平方英尺，其中與米埔保育區相連的逾51萬平方英尺將會被修復為濕地生態區，與住宅發展地盤相隔。用作建設房屋的逾172.23萬平方英尺地盤，總可建樓面約89.3萬平方英尺。

根據此前披露的數據，今年前8個月，中國恆大實現合約銷售金額約181.58億港元，合約銷售面積194.98萬平方米。