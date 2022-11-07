快訊

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

1.3億劑快到期！每月5劑免費快篩擬加發「兩族群」 最快這個月上路

大陸前十月外貿進出口同比增長9.5% 激勵陸股反彈

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸海關公布今年前十月進出口貿易同比增長9.5%，圖為海南洋浦經濟開的國投洋浦港碼頭。（新華社）
大陸海關公布今年前十月進出口貿易同比增長9.5%，圖為海南洋浦經濟開的國投洋浦港碼頭。（新華社）

大陸海關總署今天（7日）公佈今年前10個月，大陸外貿進出口總值34.62萬億（兆）元，同比增長9.5%，外貿繼續保持平穩運行。受此激勵影響，大陸股市從上午10點許從低點反彈。

大陸海關統計顯示，今年前10個月，大陸外貿進出口總值34.62萬億元，其中出口19.71萬億元，同比增長13%；進口14.91萬億元，同比增長5.2%。其中，一般貿易進出口22.09萬億元，同比增長13.3%，占大陸外貿進出口總值的63.8%，比去年同期提升2.1個百分點。

當中前10個月大陸機電產品，尤其是高新技術產品出口表現搶眼。據海關統計，今年前10個月，大陸機電產品出口11.25萬億元，同比增長9.6%；其中，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等出口分別增長116.2%、87.1%、78.6%。

蘇州海關副關長程維勇表示，今年前10個月，蘇州高新技術產品出口6385.1億元，同比增長8.4%。從智慧小家電，到航空航天器材，有近千種產品，一批蘇州企業從「製造」到「智造」走向全球。

在民營企業進出口部分，大陸海關統計，今年前10個月，大陸全國有進出口實績的民營企業數量48.48萬家，同比增加7.4%，成為拉動大陸外貿發展的重要力量。

海關統計顯示，今年前10個月，大陸民營企業進出口比重提升，外貿主體活力進一步激發，民營企業合計進出口17.44萬億元，同比增長14.4%，占同期外貿總值的50.4%，高出去年同期2.2個百分點。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年以來推出了一系列保市場主體的政策措施，海關也先後推出多項助企紓困措施，有力激發了外貿企業市場活力，特別是民營企業進出口表現優於整體。前10個月，大陸民營企業進出口總值占整體的比重超過一半，進出口增速高出全大陸外貿整體增速4.9個百分點。

海關 陸股

延伸閱讀

大陸疫情快速增加…今天突破5千例 重災區廣州市近2千例

新興市場長期經濟展望正向 短期關注大陸經濟情勢

對岸資金回流金額 八年新低

鴻海印度廠 傳擴產iPhone

相關新聞

網信辦高官要求華為：加快關鍵核心技術突破

中共中央網信辦副主任、國家網信辦副主任曹淑敏星期五（11月4日）在華為公司宣講中共二十大精神，強調要加快關鍵核心技術突破...

繼續整頓互聯網平台？ 陸：秉持促發展和監管並行

大陸國務院7日發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書，強調全球對網路空間的治理應更加公平、合理、有效。對於外界關注大陸...

高盛：中國重新開放 可推動大陸股市上漲兩成

高盛集團預測，中國大陸官方將在2023年第二季開始放寬防疫規定，中國重啟全面開放後，將推動中國大陸股市上漲20%。

恆大：資產接管人出售香港一土地 虧損7.7億美元

11月6日晚間，大陸地產集團中國恆大公告稱，公司已接到資產接管人通知，所涉及的質押標的資產，即直接持有該項目的相關附屬公...

大陸前十月外貿進出口同比增長9.5% 激勵陸股反彈

大陸海關總署今天（7日）公佈今年前10個月，大陸外貿進出口總值34.62萬億（兆）元，同比增長9.5%，外貿繼續保持平穩...

陸發改委：支持民企承擔國家重大科技戰略任務

大陸國家發改委發文稱，民間投資佔全社會投資一半以上，要堅持「兩個毫不動搖」，加大政策支持，激發民間投資活力。其中提到，支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。