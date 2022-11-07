大陸前十月外貿進出口同比增長9.5% 激勵陸股反彈

大陸海關總署今天（7日）公佈今年前10個月，大陸外貿進出口總值34.62萬億（兆）元，同比增長9.5%，外貿繼續保持平穩運行。受此激勵影響，大陸股市從上午10點許從低點反彈。

大陸海關統計顯示，今年前10個月，大陸外貿進出口總值34.62萬億元，其中出口19.71萬億元，同比增長13%；進口14.91萬億元，同比增長5.2%。其中，一般貿易進出口22.09萬億元，同比增長13.3%，占大陸外貿進出口總值的63.8%，比去年同期提升2.1個百分點。

當中前10個月大陸機電產品，尤其是高新技術產品出口表現搶眼。據海關統計，今年前10個月，大陸機電產品出口11.25萬億元，同比增長9.6%；其中，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等出口分別增長116.2%、87.1%、78.6%。

蘇州海關副關長程維勇表示，今年前10個月，蘇州高新技術產品出口6385.1億元，同比增長8.4%。從智慧小家電，到航空航天器材，有近千種產品，一批蘇州企業從「製造」到「智造」走向全球。

在民營企業進出口部分，大陸海關統計，今年前10個月，大陸全國有進出口實績的民營企業數量48.48萬家，同比增加7.4%，成為拉動大陸外貿發展的重要力量。

海關統計顯示，今年前10個月，大陸民營企業進出口比重提升，外貿主體活力進一步激發，民營企業合計進出口17.44萬億元，同比增長14.4%，占同期外貿總值的50.4%，高出去年同期2.2個百分點。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年以來推出了一系列保市場主體的政策措施，海關也先後推出多項助企紓困措施，有力激發了外貿企業市場活力，特別是民營企業進出口表現優於整體。前10個月，大陸民營企業進出口總值占整體的比重超過一半，進出口增速高出全大陸外貿整體增速4.9個百分點。