江西南昌車展 新能源車耀眼

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

比亞迪、理想、長安深藍、華為AITO……第十七屆南昌國際汽車展覽會暨新能源·智能汽車展11月3日至6日舉行，眾多新能源車企攜旗下新車型產品參展掘金。

中新社報導，作為汽車產業綠色發展、低碳轉型的重要方向，新能源汽車無疑是本屆南昌國際車展的焦點，科技創新、綠色製造等關鍵詞頻頻登上該車展熱搜榜。

車展現場，新能源車企紛紛將各自亮相的新能源汽車擺放在展區醒目位置，集中展示超長續航里程、快速充電技術、車載智能系統等新技術和新應用。

「目前我們熱賣的一款新能源車，純電續航里程達到150公里，混動續航1200公里，解決了很多客戶對於新能源車型續航焦慮問題。」長安歐尚展區主播彭新康直言，該公司在本次車展上展出多系列新車型，希望通過參展能提升品牌知名度，增強市場競爭力。

前來觀展的南昌市民王貝貝不時向參展商諮詢，瞭解新能源汽車的智能技術。「如果要買車，我會選擇新能源車，不僅使用和保養費用低，而且清潔環保，這兩年身邊不少朋友都買了，所以我這次專程來體驗。」

近年來，作為中國大陸「碳達峰、碳中和」政策風口期的朝陽產業，新能源汽車產業發展勢頭強勁，市場前景良好。中國汽車工業協會數據顯示，今年1月至9月，新能源汽車產銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。

面對巨大的市場蛋糕，雖幾經洗牌，但新能源汽車這條賽道上，仍聚集了眾多玩家布局。一批造車新勢力車企逐步站穩腳跟，傳統車企中的新能源品牌不斷湧現，不少科技巨頭公司也入局競逐。 　　

據媒體公開報導，2021年，大陸新能源相關企業新增註册企業近31.5萬家，同比增加86.9%。其中，新能源汽車領域企業註册數量最多，同比增加143.7%。

車展 品牌 主播

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