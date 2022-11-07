澳門台商會長 回台促建築業革新

鮭魚返鄉！參與上海迪士尼城堡、澳門威尼斯人酒店等重大國際工程的澳門台商會長簡廷在，回台推動ESG未來城，將以多個國際工程成功使用再生GMRC工法推動台灣建築業的革新。

GMRC矽石板帷幕工法，早已在英國、杜拜、澳洲、澳門、香港等先進的國際集團進行技術引用，這種GNRC矽石板帷幕循環再生工藝技術已經使用長達十多年之久，歷經時間考驗已驗證了該GMRC產品品質系可以與建築體共存，英國等多國政府早已全面推廣鼓勵使用。

簡廷在表示，他們研發的GMRC專利帷幕工法，循環再生新材料、新工藝，新技術，將GMRC循環再生特殊永續材料，大板帷幕施工安裝簡便，可以省略大量成本，減少傳統的建築工序，如板模、綁鋼筋、灌水泥漿、折板模、批水泥層、貼磁磚、鷹架等等省略多項工序，節省巨大成本。

他說，除了上海迪士尼城堡、威尼斯人渡假酒店，美國加州迪士尼新建工程帷幕，及澳洲皮特街南部車站大樓都是他們的豪門公司以GMRC外包裝工法建造，儘管過了多年，建築外觀仍是栩栩如生。

他指出，GMRC循環再生材料，壽命長，耐候性佳，防汙、耐溫、隔熟、抗灣、抗壓、可塑性超靈活，表面石材顏色與質感效果，具有石材無法取代的特色巨大板帷幕與隔熱達到ESG循環再生永續的創新技術。

簡廷在說，台灣因勞力短缺及物價上漲，以及台灣加入全球化淨零碳排趨勢等種種因素，許多傳統建商都得面臨轉型的需求，若能提前導入ESG綠能永續新建材、新技術，公司才能走遠走長。