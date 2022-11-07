經濟風向球 陸物流總額續增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，今年前三季度，大陸全國社會物流總額247兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長3.5%。顯示物流與國民經濟息息相關，伴隨經濟恢復，物流需求穩步回升。

中新社報導，從環比數據來看，社會物流總額增速穩步回升，三季度增速比二季度提高3.3個百分點。綜合來看，三季度受益於穩經濟一籃子政策和接續政策措施落地顯效，重點領域產業鏈恢復效果明顯，物流需求整體穩步回升。

今年前三季度，工業產業鏈供應鏈穩定恢復，工業品物流總額同比增長3.9%，增速較上半年提高0.4個百分點。從年內情況看，三季度同比增長4.8%，較二季度回升4.1個百分點，工業物流需求呈加快恢復態勢。 　　

數據顯示，今年前三季度，中國大陸物流業總收入9.3兆元，同比增長5.9%，增速高於同期社會物流總額、社會物流總費用，顯示物流行業恢復較快，市場規模穩步擴張，有力支撐產業鏈、民生消費各領域平穩有序運轉。

三季度以來，大陸全國物流基礎設施運轉基本暢通，鐵路、公路、水運、航空等各種運輸物流較上半年均有不同程度改善，貨運量延續恢復態勢。鐵路運輸在電煤保障、國際運輸等領域繼續發揮優勢。從企業經營情況看，進入三季度以來物流企業業務企穩回升，增速明顯好於二季度，顯示物流行業微觀活力提升，企業經營狀況出現積極變化。

分析稱，綜合來看，四季度影響物流行業發展的因素較多，面臨的形勢依然複雜。下一階段，隨著各項穩經濟政策措施的穩步推進，物流運行有望延續恢復向好的發展態勢。

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