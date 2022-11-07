AI、元宇宙 陸算力規模年增44%

11月5日，中國信息通信研究院在長沙發布的《中國算力發展指數白皮書（2022年）》指出，2016-2021年間中國大陸算力規模平均每年增長46%，算力產業對大陸經濟社會和產業能級的帶動作用日益增強。2021年以計算機（電腦）為代表的算力產業規模達到2.6兆元（人民幣，下同），直接帶動經濟總產出2.2兆元。

中新社報導，從全球範圍來看，算力規模保持高速穩定增長態勢。白皮書顯示，2021年全球計算設備算力總規模達到615 EFlops，同比增長44%，而需求多元化也加速算力多樣化升級，特別是人工智能、科學研究及元宇宙等新興領域快速崛起都對算力提出更高要求。預計2030年全球算力規模達到56 ZFlops，平均年增速達到65%。

從基礎設施建設情況看，隨著大陸一體化算力網路國家樞紐節點的部署和「東數西算」工程的推進，大陸算力基礎設施建設保持快速發展。2021年大陸基礎設施算力規模達到140 EFlops。從能力供給情況看，2021年大陸算力總規模達到202 EFlops，其中智能算力規模占比超過50%，成為算力快速增長的驅動力。

白皮書顯示，大陸算力供給水平大幅增長，助推算力產業加速壯大升級。大陸已形成體系較完整、規模體量龐大、創新活躍的計算產業，在全球產業分工體系中的重要性日益提升。據統計，大陸計算產業規模約占電子信息製造業的20%，規模以上企業2300餘家。

先進計算創新成果持續湧現。2021年大陸計算機領域發明申請超過3萬件，先進計算領域湧現出一批創新成果。如開源操作系統歐拉加強更新迭代，裝機量累計超過百萬套；鯤鵬、PKS等生態不斷完善。

算力發展推動大陸數位經濟量質齊升。數位產業化方面，2021年大陸數位產業化增加值規模為8.35兆元，同比名義增長11.9%。產業數位化方面，產業數位化規模達到37.18兆元，同比名義增長17.2%。

白皮書認為，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈等區域算力發展處於領先水平。整體來看，廣東、北京、上海及周邊省分算力發展指數總體較高，中西部核心省分算力發展日益崛起。