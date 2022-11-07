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布局重點領域 德企博世：陸是創新中心

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

德國聯邦總理蕭茲訪中國大陸，提振德企在大陸發展信心。

博世中國副總裁蔣健表示，中國大陸市場對於博世而言，不僅僅是生產基地，也是重要的創新中心。博世在中國大陸將持續堅持本土化發展，積極布局重點領域產業。

中新社報導，博世集團總部位於德國斯圖加特，是世界領先的技術及服務供應商，業務涵蓋汽車與智能交通技術、工業技術、消費品以及能源與建築技術領域。

博世自1909年進入中國大陸，已經在中國發展110多年。

蔣健介紹，目前，中國大陸已經成長為博世在全球最大的單一市場，銷售額突破1200億元（人民幣，下同），博世主要業務領域涵蓋汽車、工業、消費品和建築大樓四大板塊；同時，中國也是博世在德國以外擁有員工最多的市場，超過5.5萬名員工。

「博世始終踐行本土化戰略，並持續投資。」蔣健表示，過去十年，博世在中國累計投資超過500億元。「中國市場對於博世來說，不僅僅是生產基地，也是重要的創新中心。」

蔣健以汽車領域為例稱，中國是全球最大的新能源汽車市場，其智能化滲透率不斷提高。服務於本土汽車行業智能化、電氣化的發展，博世也持續提升本土製造和創新能力。 　　

德國 建築

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