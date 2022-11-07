中國吉利汽車 叩關歐盟

中國吉利汽車集團與匈牙利格蘭德汽車中歐公司4日在布達佩斯舉行戰略合作簽約儀式，標誌著吉利汽車將首次進入歐盟市場。

新華社報導，吉利國際公司常務副總經理薛濤，和格蘭德汽車中歐公司首席執行官莫爾納．維克托在儀式上簽署合作協議。

根據協議，格蘭德汽車將在匈牙利、捷克以及斯洛伐克銷售吉利的幾何C型電動汽車，首批汽車預計將於2023年上半年開售。

薛濤在簽約儀式上表示，在電動化浪潮影響下，中東歐地區新能源汽車市場展現出蓬勃生機，這為吉利攜手格蘭德汽車開拓新能源汽車市場帶來極大助力。此次簽約標誌著吉利汽車在歐洲市場戰略布局取得新突破，全球化進程加速。

莫爾納在簽約儀式後表示，中國大陸產品在歐洲越來越受歡迎，歐洲客戶對中國汽車的評價非常積極。

莫爾納指出，「隨著汽車行業朝著電動化方向發展，相信中國製造商將持續提高整體質量並取得技術領先地位」。