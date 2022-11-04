大陸5日將開防疫記者會 傳現行政策將調整激勵股市大漲

近日有關大陸現行防疫政策將放寬的消息不斷。大陸國務院新聞辦公室公告，國務院聯防聯控機制5日下午3時將召開記者會，「介紹科學精準做好疫情防控有關情況」，引發市場聯想並且激勵陸港股市4日飆漲。

彭博新聞引述知情人士透露稱，大陸官方正在制定計劃，取消國際客運航班熔斷機制，顯示北京當局正設法減輕清零政策的影響。

另，人民日報旗下的《健康時報》4日也發表題為「『長期新冠』後遺症？專家：多數是短暫的，症狀輕微」的文章，淡化感染新冠肺炎的嚴重性。

文章提到，專家表示，「『長新冠』後遺症的症狀絕大多數都是短暫的，而且症狀輕微。不僅如此，在這些症狀中，大多數也都是跟心理健康和精神健康相關的問題，最常見的包括疲倦、頭痛、失眠、焦慮等等。」

大陸現行極端防疫政策可能調整的消息，激勵陸股三大指數周五集體走高。截至收盤，滬指報3,070.80點，上漲2.43%；深成指報1萬1,187.43點，上漲3.20%；創業板指報2,451.22點，上漲3.16%。

港股4日表現更為凌厲，恒生指數收盤大漲821點，漲幅5.36%，來到1萬6,161點；成交金額港幣1,886億元，較前一交易日增加逾九成，為今年6月底以來的最大單日成交額。

大陸國務院聯防聯控機制5日下午3時將召開新聞發布會，大陸國家疾控局相關司局官員和有關專家將出席，「介紹科學精準做好疫情防控有關情況，並回答媒體提問」。大陸現行防疫政策是否調整，預估周六這場記者會將會有進一步的答案。