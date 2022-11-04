快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國總理剛到訪 大陸宣布採購空巴140架客機

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大戶宣布採購空巴140架飛機，包含132架A320系列飛機。（圖／取自空中巴士官網）
大戶宣布採購空巴140架飛機，包含132架A320系列飛機。（圖／取自空中巴士官網）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日才到訪大陸，大陸主管航空器材採買的國營企業「中國航材」就宣布，與空中巴士（Airbus SE）達成採購協議，在北京簽署140架飛機的相關採購文件，價值約170億美元。

據「中國航材」微信公眾號消息，指出2022年11月4日，德國總理蕭茲訪陸期間，中國航空器材集團公司與空中巴士公司在北京簽署了140架空巴飛機的批量採購協議，其中包括132架A320系列飛機、8架A350飛機，總價值約170億美元。

消息稱，這次的採購動機，是因為「隨著我國航空運輸市場逐步恢復，未來將保持平穩較快增長，為適應航空市場發展，滿足企業運力需求，批量採購一批空巴飛機」。

中國航材公司全名是中國航空器材集團公司，成立於2002年，是大陸央企。據其官網介紹，該公司是大陸最大的、中立的、第三方飛機採購及航材保障綜合服務提供者，主要業務涉及航空器整機保障服務、航空器材保障服務、技術裝備及機場業務保障服務、通用航空發展及保障服務等領域。

此前在2019年，中國航材與空巴簽署300架客機的訂單，其中包括290架A320系列、10架A350系列飛機，目錄價格約300億歐元；再早一些則是2017年，中國航材與美國波音公司簽署高達370億美元的300架客機訂單。

空中巴士 空巴 北京

延伸閱讀

蕭茲撰文解釋訪華：德中關係不能脫鉤

世足賽／德國傳奇中場擔憂輸日本 日本前主帥也覺得會贏

德國總理蕭茲抵達北京 將會見習近平、李克強

美將施壓艾司摩爾 擴大禁售大陸設備

相關新聞

德國總理剛到訪 大陸宣布採購空巴140架客機

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日才到訪大陸，大陸主管航空器材採買的國營企業「中國航材」就宣布，與空中巴士（Ai...

國美被爆停發半年工資 還要求員工簽承諾函

大陸家電零售企業國美電器被曝停發員工工資，並要求員工簽署承諾函，其中包含自2022年10月起，公司在未來半年到一年時間裡...

「大潤潮」陸房地產大亨紛紛跳船！民企龍頭股價暴跌 謝金河：沒跑的跑不掉了

10月最後一個交易日，中國房地產績優民企龍頭，以重慶、成都為主要基地的龍湖地產，股價單日暴跌23.78%，原來是一手創辦龍湖集團的董事長吳亞軍請辭。次日吳亞軍赴美新聞見報，這位中國女首富稱她患有糖尿病，到美國去養病，大家趕緊清查哪些房企大老闆跑了！

重慶疫情又起！兩江新區、北碚、沙坪壩劃管控 筆電、光伏產業拉警報

8月被限電、疫情、缺水重擊的重慶，近日疫情危機再起，包括江北、兩江新區、沙坪壩、北碚、大渡口等八區今（4日）起劃定臨時管...

大陸5日將開防疫記者會 傳現行政策將調整激勵股市大漲

近日有關大陸現行防疫政策將放寬的消息不斷。大陸國務院新聞辦公室公告，國務院聯防聯控機制5日下午3時將召開記者會，「介紹科...

受兩岸關係與疫情影響？ 進博會20台商參展 五年來最少

號稱世界上第一個以進口為主題的國家級展會—中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」）將於五日登場。主辦單位表示，本屆進博會參展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。