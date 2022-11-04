德國總理剛到訪 大陸宣布採購空巴140架客機

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日才到訪大陸，大陸主管航空器材採買的國營企業「中國航材」就宣布，與空中巴士（Airbus SE）達成採購協議，在北京簽署140架飛機的相關採購文件，價值約170億美元。

據「中國航材」微信公眾號消息，指出2022年11月4日，德國總理蕭茲訪陸期間，中國航空器材集團公司與空中巴士公司在北京簽署了140架空巴飛機的批量採購協議，其中包括132架A320系列飛機、8架A350飛機，總價值約170億美元。

消息稱，這次的採購動機，是因為「隨著我國航空運輸市場逐步恢復，未來將保持平穩較快增長，為適應航空市場發展，滿足企業運力需求，批量採購一批空巴飛機」。

中國航材公司全名是中國航空器材集團公司，成立於2002年，是大陸央企。據其官網介紹，該公司是大陸最大的、中立的、第三方飛機採購及航材保障綜合服務提供者，主要業務涉及航空器整機保障服務、航空器材保障服務、技術裝備及機場業務保障服務、通用航空發展及保障服務等領域。

此前在2019年，中國航材與空巴簽署300架客機的訂單，其中包括290架A320系列、10架A350系列飛機，目錄價格約300億歐元；再早一些則是2017年，中國航材與美國波音公司簽署高達370億美元的300架客機訂單。