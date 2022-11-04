計畫經濟時代「供銷社」重出江湖 陸官媒：定位已不同

近期大陸湖北省一則「供銷社」恢復重建至1,373個、鄉鎮實現全覆蓋的消息，引起極大的關注，討論是否計畫經濟時代的供銷社是否會大規模重建，甚至是重回計畫經濟。但是大陸官媒指出，經過多年的發展、改革，其功能定位等早已不同往日，且強調與計畫經濟聯繫是誤解。

中新社旗下「中國新聞週刊」4日撰文指出，事實上，自成立起，供銷社至今都未曾離開過舞台。2021年，全大陸供銷合作社系統實現銷售總額人民幣6.26兆元（約合台幣27.77兆），同比增長18.9%，超過電商京東和拼多多2021年全年成交額之總和。

目前大陸有多個省份正在快速恢復基層供銷社。如重慶2021年新發展農村綜合服務社星級社400個，農村綜合服務社總量增至6,120個，行政村覆蓋率達76%。寧夏自治區也預計在2022年底將供銷社基層覆蓋率由2017年的56%提升到95%。

文章引述鑫瑞惠民供銷（湖南）有限責任公司董事長張志斌說法稱，現在的供銷社與計劃經濟年代的國營供銷社是兩個概念。現在的供銷社非常注重民營資本的參與，而要想民營資本參與其中，必定會更注重與市場接軌，提高服務品質，否則消費者也不會認可。

而中國企業資本聯盟副理事長、IPG中國首席經濟學家柏文喜則表示，供銷社作為非完全市場化的物資與消費品供應體系，有著更強的組織執行力與強大的網路體系，這是目前供銷社概念突然廣受關注主要原因。供銷社不以盈利為唯一目的，可以以政策性補貼和體制特徵來彌補電商最後一公里的末端缺陷，因此才具備明顯優勢。

中國人民大學農村發展研究所所長鄭風田指出，現在與其說是供銷社在「回歸」，不如說是在「自救」，在重新找到符合自身發展的市場定位。他強調，在改革開放的大背景下，供銷社已經失去了重回計劃經濟年代的條件。現在出現大量供銷社，與政策支持有關，但是如果無法適應新的發展，不能提供優質服務，也會面臨被市場淘汰的可能性。

據指出，1950年7月大陸成立「中華全國合作社聯合總社」，標誌大陸全國性供銷社系統正式成立。供銷社曾承擔大陸農村90%以上的物資供應。