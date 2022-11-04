陸發布北斗衛星白皮書 宣稱系統精度達99.9%

大陸官方4日發布「新時代的中國北斗」白皮書，並講述北斗衛星系統的技術演進，在記者會上，官方強調已經在精度上達到99.9%，使精度超標時間從86.4小時大幅壓縮到8.64小時。

大陸國務院新聞辦4日發布上述白皮書，內容指出北斗衛星導航系統是中國大陸著眼於國家安全和經濟社會發展需要，自主建設、獨立運行的衛星導航系統。經過多年發展，北斗系統已成為面向全球使用者提供全天候、全天時、高精度定位、導航與授時服務的重要新型基礎設施。

而大陸中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其在記者會上介紹，全世界衛星導航系統都是99%的指標，1%精度超標的時間大概是一年中的86.4個小時，「我們通過各方技術和管理措施保障，把99%提高到了99.9%，雖然只是0.9%的提升，看似一小步，實則一大步。我們通過這些手段實現了系統的精度超標時間從86.4個小時到8.64個小時」。

他並表示，北斗系統對外承諾的服務指標是10公尺定位精度，做到今天已經實現了5公尺甚至更優，在局部地區可以達到2到3公尺的定位精度，「我們的授時精度對外服務的承諾是20奈秒，現在可以提供10奈秒授時精度」。

目前北斗衛星系統一共有45顆衛星在軌提供服務。冉承其指出，大陸明年計畫要發射3到5顆衛星，進一步強化星座，確保系統的穩定運行。在此基礎上，後續還要進一步深化發展下一代北斗系統。

他透露，下一代系統為「更加泛在、更加智慧、更加融合的系統」，北斗系統依然是核心，但是把所有跟時空資訊有關的新興技術，全部納入到這個體系裡一體統籌。預計2035年全面建成這個時空體系，「到那時候，我們希望無論是在水下、地面、室內、空中、深空甚至遙遠的太空，都有北斗，都有中國的時空體系」。