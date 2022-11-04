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德國總理蕭茲今率團訪陸 陸專家：釋放加強經貿合作訊號

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
德國總理蕭茲4日將率團到訪大陸。專家解讀這是釋放加強雙方經貿合作的積極訊號。（歐新社）
德國總理蕭茲4日將率團到訪大陸。專家解讀這是釋放加強雙方經貿合作的積極訊號。（歐新社）

中共二十大後，迎來多位外國領導人到訪，繼越共總書記阮富仲、巴基斯坦總理謝里夫、坦尚尼亞總統哈桑之後，即將率團到訪的是德國總理蕭茲。由於德國是歐洲第一大經濟體，大陸專家解讀，此行是釋放加強中德經貿合作的積極訊號，也必然會傳遞給其他歐洲國家。

北京日報旗下「長安街知事」4日刊出對中國社會科學院中德合作中心主任楊解朴的專訪內容。楊解樸提到，俄烏衝突引發了歐洲的能源危機，德國作為歐洲最大的經濟體，經濟衰退風險升高。「此時，中國是最好的合作夥伴。中國優越的營商環境、較低的能源價格、較完善的供應鏈體系和巨大的市場規模，對德國工業界具有毋庸置疑的吸引力」。

他認為，蕭茲此次率「企業天團」訪陸，是在釋放加強中德經貿合作的積極信號。一方面，力求將雙邊關係推向以經貿為核心的務實合作軌道上來；另一方面，借此訪加強中德企業間合作，給德國的對外投資帶來提振空間，給陷入低迷的經濟找到更多的增長點。

同時，楊解樸並分析，德國作為歐盟的核心成員國，中德關係也一直在中歐關係中發揮引領作用。此次中德領導人之間的會晤以及中德企業間的交流，「必定會把這種積極信號傳遞給其他歐盟國家，對於推動中國和其他歐盟成員國乃至中國和歐盟的雙邊關係發展都具有非常積極的促進作用」。

至於近期引發爭議的陸資企業入股德國漢堡港案，楊解樸則解讀，該港是中國大陸商品通往歐洲的門戶，周邊大多數企業與大陸有業務合作關係。「中資入股也增強了漢堡港的生存能力，保障了就業，為德國創造了價值」。

德國 經濟衰退 歐盟

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