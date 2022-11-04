陸國產GPU突圍 急不得

近期關於GPU的「非渲染」消息接踵而來，引發的風雲之變讓「國產GPU」也被推到了聚光燈下。

伴隨著國內政策、資本、人才以及應用的紅利，一大批國內GPU企業已然嶄露頭角。但GPU作為複雜的高端芯片，不只要面臨國外巨頭的高壁壘，還要在硬件、生態、應用層面做大量的研發和優化，國產化之路注定是一場馬拉松式的賽跑。

國產化之路急不得

作為高端芯片代表，研發GPU是一項系統性工程，涉及硬件架構、驅動開發、軟件生態、銷售應用等，研發壁壘高，產業鏈長。從國產GPU發展來看，需要軟硬件的協同優化和生態的持續構建，顯然這不是一蹴而就的。

摩爾線程創始人兼CEO張建中直言，「GPU硬件和軟件是互相疊代、不停優化的一個過程。光有一個好的硬件還不夠，需要好的軟件去驅動硬件的能力，優化軟件後，真正運行起來，又會發現硬件的一些缺點或是需要改進的地方，因而要不停加速硬件和軟件的互相疊代過程。這需要長時間的積累。」

從硬件架構來說，究竟是採購第三方IP還是自研也是國產GPU廠商必須要做的選擇題。摩爾線程CTO張鈺勃認為，走到頂峰的一定是採取自研架構的路線，如果採取第三方的IP，就會受限於他們的節奏，這樣是跟不上時代的，尤其跟不上像英偉達這樣的領跑者。衹有能夠把整個架構掌握實現自研，才能夠追趕頭部玩家，才有可能在未來進行超越。

實現GPU量產還需要代工廠的支持。對於最近代工大廠對國內某GPU廠商的停止代工事件，張建中分析說，GPU並非必須採用最先進工藝不可。除了GPU硬件本身體系結構之外，軟件的功能非常大，與其在硬件本身去追趕或者是採用最先進的製程，不如花更多的時間將軟件實力充分發揮出來。因而，摩爾線程會注重將軟實力做到更好，讓GPU在真正的應用當中發揮GPU的綜合算力。

要指出的是，在評價國產GPU的好壞優劣時，更應關注在特定應用環境下的性能和體驗，這也意味著新的機會。「在整個新的應用行業當中，元宇宙應用是賦能下一代互聯網的起點，如果國產GPU能夠抓住這些機遇，在新的應用場景當中打造一個別人還沒有的新的計算平台，將會極大地促進國產GPU的發展。」張建中建議道。據悉，摩爾線程將著重打造賦能下一代互聯網的多元化元宇宙計算平台，滿足「AI+圖形+編解碼+物理倣真」多功能的應用場景。

此外，要在GPU領域通關，生態至關重要。對於國產GPU的生態是走兼容CUDA還是自建生態之路，張鈺勃分享說，這需要兩條腿走路。摩爾線程一方面是兼容業界標準的生態，比如Windows、DX、OpenGL、OpenCL以及常用的CUDA AI開發平台。另一方面，在兼容國際化通用開發平台基礎之上，摩爾線程也在打造自主的MUSA平台。

綜上，可以說GPU國產化之路仍面臨巨大的挑戰。張建中提到，數字化經濟是全球化的產業，如果GPU沒有相當的競爭力，那麽國產GPU的替代之路將難以持續。「如果GPU研發能力不夠強，不能夠參與國際競爭，其實這樣的國產化並不能夠真正的幫助國內GPU迅速追趕甚至超越世界的先進水平。不論是國產化還是全球化，要打磨的是GPU企業本身的技術實力，包括硬件和生態等等。」張建中總結道。

多功能GPU及軟硬件產品構建全棧能力

國內衆多的GPU近兩年均在量產及應用層面發力，在這方面，摩爾線程也走出了自己的「加速度」。

距摩爾線程在春季發佈會展示全新MUSA架構及系列重磅新品GPU芯片蘇堤、面向PC和工作站的桌面級顯卡MTT S60等之後，摩爾線程的秋季發佈會迎來了豐碩的果實，包括全新多功能GPU芯片「春曉」、基於MUSA架構打造的業內首款國潮顯卡MTT S80和面向服務器應用的MTT S3000，以及元計算一體機MCCX等。

顯然，摩爾線程多功能GPU產品疊代創新實現的又一次跨越。

據悉，摩爾線程正式發佈第二顆多功能GPU芯片「春曉」，集成220億個晶體管，內置MUSA架構通用計算核心以及張量計算核心，可以支持FP32、FP16和INT8等計算精度。相較於之前發佈的「蘇堤」芯片，「春曉」內置的四大計算引擎全面升級，帶來了顯著的性能提升：圖形渲染能力方面平均提升3倍；編碼能力提升4倍，解碼能力提升2倍；；AI計算加速平均提升4倍，物理倣真計算性能提升2.5倍。同時，引入了新技術支持窄帶高清，節約帶寬30%以上。

對此張建中還強調，第一顆蘇堤全功能GPU是中低端的處理器，可滿足部分國產化應用的需求，但大部分的主流用戶希望有更高性能的GPU。因而春曉GPU將致力於滿足高端遊戯玩家、以及更高圖形和計算能力的需求，以全面覆蓋高中低端應用。

面向遊戯玩家打造的國潮顯卡MTT S80基於「春曉」GPU芯片打造，擁有4096個可編程MUSA核心，在1.8GHz的主頻下，能夠提供14.4TFLOPS的單精度浮點算力。同時MTT S80還是業內首款配備PCIe Gen5接口的顯卡產品，配合16GB GDDR6大容量高速顯存，再輔以8K超高清與1080P 360Hz高刷新率顯示輸出能力，可為遊戯玩家帶來極致遊戯視覺和操作體驗。

值得一提的是，MTT S80的成功推出使得摩爾線程成為國內率先支持Windows環境和DirectX圖形接口的GPU公司。其強大的3D圖形渲染能力將能夠在Windows DirectX遊戯中，為用戶帶來4K分辨率下的流暢操作體驗。

而全新發佈的MTT S3000作為一款基於「春曉」的多功能服務器GPU產品，通過提供多樣化的算力，借助覆蓋圖形渲染、視頻處理、深度學習的完整MUSA軟件棧，可為AI推理和訓練、雲遊戯、雲渲染、視頻雲等場景提供高算力支持。

意識到生態協作對於AI應用的推進至關重要，摩爾線程的MTT S3000也全成升級兼容PyTorch、TensorFlow、百度飛槳、計圖等多種主流深度學習框架，並實現了對Transformer、CNN、RNN等數十類AI模型的加速。

GPU是當前數據中心需要的關鍵算力，雲原生技術應用在雲計算、雲桌面、雲遊戯等領域也越來越普遍。為此，摩爾線程發佈一系列基於摩爾線程創新性MT Mesh 2.0的GPU雲原生方案。面向元宇宙應用的風生水起，摩爾線程還發佈了專為元宇宙應用構建的MTVERSE元宇宙平台及衆多軟硬件產品，包括基於MTT S3000打造的MCCX元計算一體機等，可實現數字人、語音識別、視覺識別、自然語義理解等一系列功能，進一步簡化應用和解決方案的開發周期和難度。

MUSA不衹是架構，而是一個生態

當前GPU生態歷經幾十年的更疊，變得龐大且複雜。而國科GPU要完成從研發到市場的商業化應用，既離不開軟硬件方面的持續投入，也離不開生態的有力支持。

基於對生態的重視，摩爾線程步步為營。今年3月，摩爾線程正式發佈第一顆多功能GPU芯片「蘇堤」已獲得衆多市場和生態的認可。如今摩爾線程PES完美體驗系統聯盟合作夥伴數量不斷增長，覆蓋CPU、操作系統、OEM廠商、軟件服務廠商、雲服務廠商以及系統軟件開發商。

而且，摩爾線程更進一步，以MUSA架構為核心還發佈了系列GPU軟件棧與應用工具，包括MUSA開發者套件、雲原生sGPU技術及元宇宙平台MTVERSE等，旨在構建從底層芯片到上層開發和應用的整體解決方案，實現摩爾線程多功能GPU軟硬件一體化創新模式的全面升維。

張建中表示：「GPU創業是一個長期事業，充滿了挑戰，摩爾線程深知生態的重要性。摩爾線程多功能GPU基於先進MUSA架構，持續構建完備的軟件棧及應用生態，旨在為開放生態系統創造友好的支持和體驗。衹有與生態夥伴、行業用戶凝聚在一起，才能將摩爾線程的算力真正發揮出來，為元宇宙和數字經濟提供核心動力。」

此外，為了使開發者更方便獲取摩爾線程系列軟件棧、應用解決方案及技術支持，摩爾線程開發者網站正式上線，該網站將是MUSA軟件產品發佈、下載站點，同時也是MUSA技術交流社區，摩爾線程將圍繞MUSA平台構建開放的應用及開發者生態，推動GPU生態繁榮發展。

在發佈會現場，摩爾線程還演示了40多個基於其多功能GPU的豐富應用，覆蓋PC遊戯、AI、數字人、數字孿生、物理倣真、8K多媒體顯示、雲遊戯等場景，衆多合作夥伴為應用展示提供了設備支持，充分展示了摩爾線程強大的產品應用和生態聚合力。

對於國產GPU發展之路，張建中最後建議，IT市場是一個全球化的產業，GPU如果沒有競爭力，國產的GPU就很難去替代國外的GPU。因而不論是國產化還是全球化，首先要鍛鍊的就是GPU企業本身的技術實力。如果GPU研發能力不夠強，不能夠參與國際競爭，那這樣的國產化並不能夠真正的助力國產GPU追趕甚至超越世界的先進水平。因而，要真正國產化就必須要持續打磨自身的能力，國內目前還處於初級階段，還需要久久為功。