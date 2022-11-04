山東前3季度 對外直接投資58.7億美元

根據山東省商務廳召開的記者會消息，今年前三季度，山東對外直接投資達58.7億美元，同比增長10.5%。其中，對一帶一路沿線國家和地區投資15.1億美元，佔投資總額的25.7%。

中新社報導，前三季度，山東對外承包工程完成營業額60.3億美元。其中，對一帶一路沿線國家和地區的承包工程完成營業額達39.1億美元，同比增長9.8%，佔比64.9%。

今年以來，山東深度融入共建一帶一路，支持企業在越南、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼等國家開展產能合作，將產能優勢轉化為合作優勢，支持企業參與沙烏地阿拉伯、塞爾維亞等國家基礎設施項目建設。同時推進境外經貿合作區建設，引導企業在一帶一路沿線國家和地區布局加工製造和商貿物流園區。

此外，山東推進省內企業與大陸央企簽約境外工程勞務、工程裝備物資出口和海外倉物流網路共享共建等一批重點合作項目；發揮臨沂商城工程物資市場採購貿易方式試點及商貿物流之都、商品批發集散基地等優勢，為大陸央企境外工程所需物資裝備提供集採、集購、集運一站式服務，帶動該省物資裝備出口。

數據顯示，前三季度，山東進出口2兆4426億元人民幣，同比增長15.7%；實際使用外資176.1億美元，同比增長8.3%，其中製造業實際使用外資同比增長55.5%，在東協、中東、非洲等公共海外倉設立5個山東品牌商品展示中心，支持企業通過「前展後倉」模式開拓國際市場。