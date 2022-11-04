山東前3季度 對外直接投資58.7億美元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據山東省商務廳召開的記者會消息，今年前三季度，山東對外直接投資達58.7億美元，同比增長10.5%。其中，對一帶一路沿線國家和地區投資15.1億美元，佔投資總額的25.7%。

中新社報導，前三季度，山東對外承包工程完成營業額60.3億美元。其中，對一帶一路沿線國家和地區的承包工程完成營業額達39.1億美元，同比增長9.8%，佔比64.9%。

今年以來，山東深度融入共建一帶一路，支持企業在越南、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼等國家開展產能合作，將產能優勢轉化為合作優勢，支持企業參與沙烏地阿拉伯、塞爾維亞等國家基礎設施項目建設。同時推進境外經貿合作區建設，引導企業在一帶一路沿線國家和地區布局加工製造和商貿物流園區。

此外，山東推進省內企業與大陸央企簽約境外工程勞務、工程裝備物資出口和海外倉物流網路共享共建等一批重點合作項目；發揮臨沂商城工程物資市場採購貿易方式試點及商貿物流之都、商品批發集散基地等優勢，為大陸央企境外工程所需物資裝備提供集採、集購、集運一站式服務，帶動該省物資裝備出口。

數據顯示，前三季度，山東進出口2兆4426億元人民幣，同比增長15.7%；實際使用外資176.1億美元，同比增長8.3%，其中製造業實際使用外資同比增長55.5%，在東協、中東、非洲等公共海外倉設立5個山東品牌商品展示中心，支持企業通過「前展後倉」模式開拓國際市場。

一帶一路 馬來西亞

延伸閱讀

加緊收尾 屏鵝公路種樹百里路面刨鋪陸續竣工

蘇貞昌辯家人沒參與桃園總圖 凌濤：千萬元工程不算？

桃園總圖試營運延後 張善政競辦：轉包沒說清楚

劉櫂豪質疑南迴驛工程及招商問題多 縣府：經得起考驗

相關新聞

陸企投資加國鋰礦 被封殺

加拿大工業部3日以「國家安全」為由，要求三家中國企業剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資，主要涉及電動車領域的鋰礦資源。實際...

大陸央行：維護幣值穩定 促經濟增長

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長；增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率...

陸電池級碳酸鋰價飆漲

鋰價上漲一直是電動汽車產業鏈中下游不言而喻的痛。近期，鋰價更是漲翻天。據上海鋼聯平台數據顯示，3日部分鋰電材料報價上漲，...

陸服務業PMI 五個月最低

受到疫情多地散發和防控措施收緊影響仍持續，昨（3）日公布財新中國10月通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至48.4...

兩岸企業家峰會論壇 催動386億投資

中共二十大之後，兩岸企業家首個交流活動「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」昨（3）日於湖南、台北同步舉行。...

陸應急產業競爭激烈 缺技術人才

第四屆東北亞（吉林）安全應急產業博覽會2日在長春開幕。現場展出5G信息化應用、網路安全、智慧消防、航空航天等14大類12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。