陸進口商品 消費需求多元、高端化

京東消費及產業發展研究院2日發布的一份研究報告顯示，隨著消費結構不斷升級，中國大陸對進口商品的消費需求呈現出多元化、高端化特點。

中新社報導，這份《精準滿足多元化、高品質消費需求——2022進口消費報告》稱，過去一年，在京東上購買手機通訊、美妝護膚、傳統滋補、家具和食品飲料時，中國大陸消費者選擇進口品牌商品的比例提升，而在營養保健、珠寶首飾、運動戶外、玩具樂器和鐘表眼鏡這些此前進口品牌佔比較高的品類中，進口品牌商品佔比下降，大陸消費者逐漸青睞於大陸品牌。

報告稱，從進口品牌與大陸國產品牌成交額佔比變化來看，手機通訊、家具、生鮮、美妝護膚、玩具樂器的進口品牌成交額佔比提升。

根據報告，從商品種類來看，2022年前三季度，在京東所有進口品牌商品的消費中，手機通訊、電腦辦公、母嬰、美妝護膚和家用電器佔比最高。其中，手機通訊類進口品牌商品佔到消費者進口品牌商品成交額的三成以上。

報告稱，26歲至45歲人群是京東進口商品消費的主力人群。其中，46歲至55歲人群進口商品消費增速最高，表明成熟的大陸消費者有擴大進口消費的明確意願。

京東消費及產業發展研究院院長劉暉稱，基於大陸市場的變化，進口品牌商應更關注下沉市場（指三線以下城市、縣鎮與農村地區市場），同時加速數位化轉型，縮短對大陸市場決策周期，設計更多功能細分化的產品，以更好滿足消費者需求。