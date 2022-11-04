陸進口商品 消費需求多元、高端化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

京東消費及產業發展研究院2日發布的一份研究報告顯示，隨著消費結構不斷升級，中國大陸對進口商品的消費需求呈現出多元化、高端化特點。

中新社報導，這份《精準滿足多元化、高品質消費需求——2022進口消費報告》稱，過去一年，在京東上購買手機通訊、美妝護膚、傳統滋補、家具和食品飲料時，中國大陸消費者選擇進口品牌商品的比例提升，而在營養保健、珠寶首飾、運動戶外、玩具樂器和鐘表眼鏡這些此前進口品牌佔比較高的品類中，進口品牌商品佔比下降，大陸消費者逐漸青睞於大陸品牌。

報告稱，從進口品牌與大陸國產品牌成交額佔比變化來看，手機通訊、家具、生鮮、美妝護膚、玩具樂器的進口品牌成交額佔比提升。

根據報告，從商品種類來看，2022年前三季度，在京東所有進口品牌商品的消費中，手機通訊、電腦辦公、母嬰、美妝護膚和家用電器佔比最高。其中，手機通訊類進口品牌商品佔到消費者進口品牌商品成交額的三成以上。

報告稱，26歲至45歲人群是京東進口商品消費的主力人群。其中，46歲至55歲人群進口商品消費增速最高，表明成熟的大陸消費者有擴大進口消費的明確意願。

京東消費及產業發展研究院院長劉暉稱，基於大陸市場的變化，進口品牌商應更關注下沉市場（指三線以下城市、縣鎮與農村地區市場），同時加速數位化轉型，縮短對大陸市場決策周期，設計更多功能細分化的產品，以更好滿足消費者需求。

品牌

延伸閱讀

瑞銀：大陸10月經濟不妙 預期政策支持將加碼

大陸神舟十四號太空人進入夢天艙 將迎神舟十五號到來

陸火箭運輸船「遠望22號」 創海上最長航行紀錄

大陸7部門出手規範明星廣告代言活動 依法處罰明星本人

相關新聞

陸企投資加國鋰礦 被封殺

加拿大工業部3日以「國家安全」為由，要求三家中國企業剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資，主要涉及電動車領域的鋰礦資源。實際...

大陸央行：維護幣值穩定 促經濟增長

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長；增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率...

陸電池級碳酸鋰價飆漲

鋰價上漲一直是電動汽車產業鏈中下游不言而喻的痛。近期，鋰價更是漲翻天。據上海鋼聯平台數據顯示，3日部分鋰電材料報價上漲，...

陸服務業PMI 五個月最低

受到疫情多地散發和防控措施收緊影響仍持續，昨（3）日公布財新中國10月通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至48.4...

兩岸企業家峰會論壇 催動386億投資

中共二十大之後，兩岸企業家首個交流活動「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」昨（3）日於湖南、台北同步舉行。...

陸應急產業競爭激烈 缺技術人才

第四屆東北亞（吉林）安全應急產業博覽會2日在長春開幕。現場展出5G信息化應用、網路安全、智慧消防、航空航天等14大類12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。