陸物流業 10月景氣指數48.8％ 顯示整體運行平穩

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
10月中國大陸物流業景氣指數回調至48.8%，運行保持平穩態勢。圖為義烏郵政物流中心內，工作人員在分揀即將出口日本的商品。（中新社）
10月中國大陸物流業景氣指數回調至48.8%，運行保持平穩態勢。圖為義烏郵政物流中心內，工作人員在分揀即將出口日本的商品。（中新社）

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，10月中國大陸物流業景氣指數為48.8%，環比回落1.8個百分點。分析認為，受新冠疫情波動因素影響，物流業景氣指數較上月回落，顯示出物流行業整體運行平穩。

中新社報導，10月，中國大陸物流業景氣指數為48.8%，環比回落1.8個百分點。分析稱，本月物流業景氣指數回調，主要是受疫情和季節性因素影響，波動在預期範圍之內。

總體來看，分項指數調整處於合理區間，剔除短期因素影響，指數水平基本正常，反映出當前疫情多點散發背景下，物流運行雖然有所波動，但基本保持平穩態勢，穩產保供、保通保暢政策落實有成效，供應鏈上下游穩定性和抗衝擊能力較好。

行業物流運行基本平穩，但走勢有所分化。10月，保障民生的郵政快遞業、裝卸搬運、管道運輸業務總量指數處在擴張區間，郵政快遞業業務總量指數達到57.6%，遠高於其他行業。同月，主營業務成本指數仍高於50%。分行業來看，鐵路運輸、道路運輸、航空運輸壓力依然較大，郵政快遞業成本上升尤為明顯。 　　

10月，物流供應鏈運作能力和韌性良好。從供給能力看，大陸全國鐵路、高速、國道、港口總體保持順暢運轉，疫情下的部分園區、分撥站點和線路能够快速恢復運營。從不同規模類型企業看，經營態勢基本穩定。

分析稱，從後期走勢看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為48.5%和53.8%，預示在疫情波動得到有效控制的前提下，物流行業景氣度有望反彈。

指數 疫情

延伸閱讀

榮運第3季大賺 獲利年增近兩倍

瑞銀：大陸10月經濟不妙 預期政策支持將加碼

大陸神舟十四號太空人進入夢天艙 將迎神舟十五號到來

精測10月營收月減6.7% 南電創單月新高

相關新聞

陸企投資加國鋰礦 被封殺

加拿大工業部3日以「國家安全」為由，要求三家中國企業剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資，主要涉及電動車領域的鋰礦資源。實際...

大陸央行：維護幣值穩定 促經濟增長

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長；增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率...

陸電池級碳酸鋰價飆漲

鋰價上漲一直是電動汽車產業鏈中下游不言而喻的痛。近期，鋰價更是漲翻天。據上海鋼聯平台數據顯示，3日部分鋰電材料報價上漲，...

陸服務業PMI 五個月最低

受到疫情多地散發和防控措施收緊影響仍持續，昨（3）日公布財新中國10月通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至48.4...

兩岸企業家峰會論壇 催動386億投資

中共二十大之後，兩岸企業家首個交流活動「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」昨（3）日於湖南、台北同步舉行。...

陸應急產業競爭激烈 缺技術人才

第四屆東北亞（吉林）安全應急產業博覽會2日在長春開幕。現場展出5G信息化應用、網路安全、智慧消防、航空航天等14大類12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。