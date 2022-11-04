陸物流業 10月景氣指數48.8％ 顯示整體運行平穩

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，10月中國大陸物流業景氣指數為48.8%，環比回落1.8個百分點。分析認為，受新冠疫情波動因素影響，物流業景氣指數較上月回落，顯示出物流行業整體運行平穩。

中新社報導，10月，中國大陸物流業景氣指數為48.8%，環比回落1.8個百分點。分析稱，本月物流業景氣指數回調，主要是受疫情和季節性因素影響，波動在預期範圍之內。

總體來看，分項指數調整處於合理區間，剔除短期因素影響，指數水平基本正常，反映出當前疫情多點散發背景下，物流運行雖然有所波動，但基本保持平穩態勢，穩產保供、保通保暢政策落實有成效，供應鏈上下游穩定性和抗衝擊能力較好。

行業物流運行基本平穩，但走勢有所分化。10月，保障民生的郵政快遞業、裝卸搬運、管道運輸業務總量指數處在擴張區間，郵政快遞業業務總量指數達到57.6%，遠高於其他行業。同月，主營業務成本指數仍高於50%。分行業來看，鐵路運輸、道路運輸、航空運輸壓力依然較大，郵政快遞業成本上升尤為明顯。

10月，物流供應鏈運作能力和韌性良好。從供給能力看，大陸全國鐵路、高速、國道、港口總體保持順暢運轉，疫情下的部分園區、分撥站點和線路能够快速恢復運營。從不同規模類型企業看，經營態勢基本穩定。

分析稱，從後期走勢看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為48.5%和53.8%，預示在疫情波動得到有效控制的前提下，物流行業景氣度有望反彈。