陸進口貿易促進創新 增29示範區

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸增設29個「國家進口貿易促進創新示範區」，涵蓋北京、天津、上海、廣東等地。圖為北京大興國際機場綜合保稅區，其中，臨空經濟區內保稅功能區規劃面積3.52平方公里。（新華社）
大陸增設29個「國家進口貿易促進創新示範區」，涵蓋北京、天津、上海、廣東等地。圖為北京大興國際機場綜合保稅區，其中，臨空經濟區內保稅功能區規劃面積3.52平方公里。（新華社）

在第五屆進博會開幕前夕，大陸商務部官網3日發布消息，指出在全大陸增加設立29個「國家進口貿易促進創新示範區」，涵蓋北京、天津、上海、廣東等地。

大陸商務部指出，此舉是為了落實大陸國家主席習近平在第四屆進博會上宣布的「增設進口貿易促進創新示範區」重大開放舉措，經由大陸商務部、發展改革委、財政部、人民銀行、海關總署、市場監管總局、外匯局、藥監局等8個部門決定共同發布。

根據習近平2021年11月在第四屆進博會的演講，他宣示大陸將增設進口貿易促進創新示範區，優化跨境電商零售進口商品清單，推進邊民互市貿易進口商品落地加工，增加自周邊國家進口；也強調「中國將推進內外貿一體化，加快建設國際消費中心城市，發展『絲路電商』，構建現代物流體系，提升跨境物流能力」。

目前對於「進口貿易促進創新示範區」的相關規範跟制度，主要是源自於2011年大陸官方宣布上海外高橋保稅區為首個進口貿易促進創新示範區，當時為了降低國際貿易順差、促進離岸服務貿易等，此後逐批增設。大陸並在2018年開始舉辦進博會，作為進口貿易相關政策的重要宣布平台，2022年第五屆進會開幕式將於11月4日在上海舉行，大陸官媒新華社已宣布習近平將會致詞。

列入名單的29個示範區，包含：北京首都國際機場臨空經濟區、天津經濟技術開發區、河北唐山曹妃甸區、山西轉型綜合改革示範區、內蒙古七蘇木國際物流樞紐產業園、遼寧營口經濟技術開發區、吉林長春汽車經濟技術開發區、黑龍江牡丹江綏芬河市、上海淮海新天地進口貿易功能區、江蘇張家港市、江蘇無錫新吳區、浙江溫州甌海區、安徽蕪湖經濟技術開發區。

還有福建泉州晉江市、江西贛州國際陸港、山東煙台經濟技術開發區、河南鄭州航空港經濟綜合實驗區、湖北武漢東湖新技術開發區、湖南長沙雨花區、廣東深圳前海蛇口自貿片區、廣東廣州黃埔區、廣西北海鐵山港區、海南洋浦經濟開發區、重慶兩江新區、四川成都青白江區、貴州貴陽綜合保稅區、雲南中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區、甘肅蘭州新區、新疆博爾塔拉蒙古自治州阿拉山口市。

開發區 上海

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