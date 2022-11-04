廣州港海鐵聯運 箱量增5成
廣州港集團2日發布消息稱，截至今年10月底，廣州港穩定運營海鐵聯運班列35列，海鐵聯運箱量完成超20萬標箱，同比增長54.50%。其中，廣州南沙港南站海鐵聯運箱量自2月8日開通以來，累計完成4.7萬標準箱，佔比呈現逐月攀升的良好態勢。
根據中新社報導，廣州南沙港南站，位於廣州港南沙三期和南沙國際物流中心，主要業務類型為集裝箱海鐵聯運。
近日廣州港股份有限公司、廣州南沙港鐵路有限責任公司和中國鐵路廣州局集團有限公司三方，共同簽訂協議。
根據協議，南沙港南站的車站作業、貨運組織、貨場管理和裝卸作業等核心業務正式交由廣州港統一運營管理。廣州港股份有限公司成為華南首個運營鐵路貨場的港口。
在運價支持方面，廣州港物流有限公司申請了覆蓋泛珠三角地區的鐵路運價支持政策，有效降低南沙港南站到發集裝箱班列的成本，能做更有利的競爭。
補貼方面，廣州港爭取廣東廣州、江西贛州、湖南株洲、重慶等地政府的支持，多地陸續發布南沙港海鐵聯運通道專項扶持政策，進一步提升南沙港海鐵聯運通道品牌的競爭優勢。
廣州港集團稱，自開通以來，南沙港南站已由開通初期的「天天班」升級為目前一天六班，且常態化運營，海鐵聯運箱量不斷攀升。運營狀況相當良好
中歐（亞）班列自今年5月31日在南沙港南站首發以來已累計開行8列。
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