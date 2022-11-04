陸應急產業競爭激烈 缺技術人才

第四屆東北亞（吉林）安全應急產業博覽會2日在長春開幕。現場展出5G信息化應用、網路安全、智慧消防、航空航天等14大類1200多項產品、技術及裝備，吸引中國大陸各地專業觀眾前來採購。

中新社報導，以前提到應急產業，人們最先想到的可能是安全帽、防護服、救護車等。如今，伴隨著工業化、信息化快速發展，應急產品不僅種類更豐富，科技含量也越來越高。

無人機在應急領域的應用已經越來越廣泛，但競爭也日趨激烈。現場看到一款5G網聯無人機，可接受超視距遠程飛行控制，實現交互信息的大頻寬、高速率、低延時的實時傳輸和處理，其在森林火災、地震救援等實際應用中已有出色表現。

搭載這些先進技術的無人機由成都一家公司生產。該公司駐吉林省辦事處主任這個行業瞬息萬變，必須時刻與最新科技相結合，才能立於不敗之地。

公開資料顯示，中國大陸應急產業市場規模2025年將達1.82兆元人民幣。大陸國務院2022年印發的《十四五國家應急體系規劃》中，也明確提出要壯大安全應急產業。

現場參展的企業多數較為「年輕」，成立時間大多集中於3年到10年之間。這些企業既是嗅到商機的分蛋糕者，同時也是將蛋糕做大的推動者。

當天，不少企業表示，應急產業技能人才稀缺，一定程度制約了行業發展。一位長春職業院校的從業者表示，他在籌建應急管理專業，特地到展會了解行業狀況。

長春市現代職業技術學校副校長劉少博認為，大陸應急產業相關的技能人才整體上呈現數量短缺、結構失衡，學校希望搶先開設相關專業，提高學生的就業率。