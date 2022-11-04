廣西鋁業規模千億人民幣 將優化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣西百色市鋁產業規模達1000億元人民幣，未來將優化鋁產業能源結構，推進鋁產業高端化。圖為廣西百色一鋁材生產企業內，工作人員正在忙碌。 （中新社）
廣西百色市鋁產業規模達1000億元人民幣，未來將優化鋁產業能源結構，推進鋁產業高端化。圖為廣西百色一鋁材生產企業內，工作人員正在忙碌。 （中新社）

中共百色市委書記黃汝生2日在廣西南寧舉辦的記者會上介紹，百色市鋁產業規模達1000億元（人民幣，下同），未來將優化鋁產業能源結構，做大鋁精深加工產業鏈，推進鋁產業高端化、智能化、綠色化。

中新社報導，黃汝生介紹，二十年來，百色市地區生產總值從2002年的165.1億元提升到2021年的1568.7億元，增長8.5倍。規上工業總產值增長23倍，建成百色區域電網，大陸國家生態型鋁產業示範基地。

百色市改革開放成果豐碩，《左右江革命老區振興規劃》、廣西百色重點開發開放試驗區獲官方批覆，龍邦口岸升格為國際性口岸，一批開放合作平台加快建設，「百色一號」專列成功對接中歐班列，對外貿易發展相當迅猛，進出口貿易總額增長44倍。

百色市是「中國鋁都」，其鋁土礦遠景儲量超過10億噸，約佔中國大陸儲量的四分之一。

百色市委副書記、市長葛國科介紹，百色市加快發展新型生態鋁、林業、新能源、新材料四大主導產業，工業經濟實現跨越發展。七個煤電鋁一體化項目、吉利百礦鋁輪轂等精深加工項目建成投產；中車新能源裝備產業基地、平果循環經濟產業園等一批支撐力強、帶動作用大的園區項目加快建設。中南大學材料科學與工程學院—平果鋁材研究基地等企業研發平台成立，吉利百礦鋁產業研究院開工建設，廣西鋁產品倉儲交易中心投入運營。百色鋁產業進入廣西千億元產業集群行列，產值佔廣西全區80%以上。

百色市提出力爭到2025年，建成覆蓋大陸西南、面向東協的先進鋁製造業中心，基本實現高端化、綠色化、智能化發展。

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