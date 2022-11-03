快訊

獨／證人當庭倒下無呼吸心跳 地院法警鬼門關前急救命

高雄岡山煙霧瀰漫網友哀「肺在哭訴」 環保局揪凶手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸央行：維護幣值穩定 促經濟增長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長。(路透社資料照片)
中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長。(路透社資料照片)

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長；增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人民銀行官網發布，易綱在人行、外管局學習貫徹中共二十大精神宣講報告會上講話並強調，要深化金融改革，提升金融服務實體經濟能力；加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系。

他稱，要切實落實好中共中央的要求，戰勝一切可以預見和難以預見的風險挑戰。

他又指出，中國現代化建設面臨一系列新課題、新挑戰，改革發展穩定，不少深層次矛盾躲不開、繞不過，應對大陸國內國際風險挑戰的任務依然很重。

另據香港信報財經網，人民幣兌美元在岸價收報7.32，較上日下午4時30分收報7.2825，跌375點或0.51%；較晚上11時30分最後成交價7.2890，走弱310點。

離岸價(CNH)一度跌穿7.35，低見7.3507，截至香港時間下午4時53分，離岸價報7.3442，在岸價報7.3183。

官方今日開出的中間價報7.2472，較上日報7.2197，跌275點子或0.38%，續創近15年新低。

人民幣 中國人民銀行 實體經濟

延伸閱讀

影／2022秋鬥機車隊出發 訴求「逆風而行 反思民主」

影╱宜蘭宣講18歲公民權複決 吳怡農輔選大讚江聰淵

穩房市 中國央行：鼓勵銀行執行保交樓專項借款

北京瞭望／大陸股市 去向何方

相關新聞

一年之內三次轉讓股份 劉強東仍控制京東

今年以來，京東集團董事局主席劉強東，三次將子公司股份，轉讓給京東集團副總裁繆欽，但劉強東在京東集團仍佔股13.8%，掌握...

地方沒錢了 中國核酸檢測企業應收帳款比利潤多

中國地方財政被常態化核酸檢測拖垮再添實證。財報顯示，中國多家核酸檢測上市公司今年前3季盈利雖然大增，但應收帳款也隨之暴增...

大陸央行：維護幣值穩定 促經濟增長

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長；增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率...

大陸住建部官員：未發布過大規模興建國營食堂規劃

近日，大陸輿論對於「國營食堂」的討論和猜測，成了一個話題熱點。大陸媒體引述大陸住建部官員的話說，迄今官方未發布過大規模興...

從水貨沒落到連環封控 遍地黃金的華強北掀起退租潮

過去有「中國電子第一街」、「亞洲最大電子產品集散地」的深圳華強北，曾經靠二手和水貨手機催生了不少創富的神話，但隨著網購興...

瑞銀：大陸10月經濟不妙 預期政策支持將加碼

為確保中共廿大順利召開，大陸10月進一步緊縮各項防疫措施。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤因此預期，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。