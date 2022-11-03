大陸央行：維護幣值穩定 促經濟增長

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長；增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人民銀行官網發布，易綱在人行、外管局學習貫徹中共二十大精神宣講報告會上講話並強調，要深化金融改革，提升金融服務實體經濟能力；加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系。

他稱，要切實落實好中共中央的要求，戰勝一切可以預見和難以預見的風險挑戰。

他又指出，中國現代化建設面臨一系列新課題、新挑戰，改革發展穩定，不少深層次矛盾躲不開、繞不過，應對大陸國內國際風險挑戰的任務依然很重。

另據香港信報財經網，人民幣兌美元在岸價收報7.32，較上日下午4時30分收報7.2825，跌375點或0.51%；較晚上11時30分最後成交價7.2890，走弱310點。

離岸價(CNH)一度跌穿7.35，低見7.3507，截至香港時間下午4時53分，離岸價報7.3442，在岸價報7.3183。

官方今日開出的中間價報7.2472，較上日報7.2197，跌275點子或0.38%，續創近15年新低。