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從水貨沒落到連環封控 遍地黃金的華強北掀起退租潮

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深圳華強北地標賽格大廈裡的一景。聯合報系資料庫
深圳華強北地標賽格大廈裡的一景。聯合報系資料庫

過去有「中國電子第一街」、「亞洲最大電子產品集散地」的深圳華強北，曾經靠二手和水貨手機催生了不少創富的神話，但隨著網購興起、二手和水貨不再流行，加上疫情連環封控，華強北正走向衰落，店舖出現退租潮，在當地做買賣的小商戶大批離開。

界面新聞專訪了一些在華強北打滾多年的商戶，阿強在華強北做了6年賣二手手機的「背包客」，他曾可以在不留欠條、不押身份證下，直接向其他店鋪賒帳近人民幣百萬元，行情好的時候，單日就能淨賺人民幣幾萬元，但隨著政府早年嚴打走私，加上疫情封控，阿強和同行收入驟降。

阿強表示，高峰期常常欠A的錢、拿B的貨，再欠B的錢，拿C的貨，ABCDEFG一直欠下去，如果跟店鋪老闆熟一點，就可以晚一點再還，拿去搞另一批貨。

現在他們等於直接被政策捶死了，阿強指出，一批貨賣不出去，還不了A的錢，後面幾位很快就會接連暴雷，有些同行已因此跑路，可能永遠不會再回到華強北。

阿強直言，現在「整個華強北都在搬家」，他本人已退掉租屋和辭退員工，決定返回家鄉，不少同行也這樣，另有一些人則把店面搬到租金更便宜的市郊。

阿強記得，以前華強北地標賽格大廈有一塊巨大的LED螢幕，記錄了每日進出華強北商圈的人流量，最高峰時期達到100多萬，「這是老華強北人的共同記憶，那時人頭攢動，遍地撿錢，但現在早已今非昔比」。

他預計，未來二手手機行業一定會走向公司化，對赤手空拳的年輕人來說，華強北致富的路已被封死。

不過也有成功轉型活下來的人，大帥在2015年轉型從事維修、回收生意，還玩起了抖音號，現在已有75萬粉絲，查貨風波導致他一年間的營業額從九位數直接減半。

但大帥說：「做公司不像『背包客』，有時候你一年都看不到（賺）錢，我逼自己一定要斬斷那種躺賺的想法...才會有新的出路。」

疫情 人民幣 背包客

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