高通將在上海進博會展出XR元宇宙

美國高通公司5日將到上海參加第五屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會），今年的進博會高通展台，高通將全方位展示在5G、AI、XR、車聯網、物聯網等領域的領先科技和在各個垂直領域的應用實踐，以及在相關行業與中國夥伴合作的成果。

澎湃新聞報導，高通將在5G無界XR賽事體驗展示元宇宙的實現可能，5G和XR是打造元宇宙的核心技術。為實現元宇宙願景提供基礎技術支持，本次高通展位上展示了最新的技術方案，是基於5G切片提供的高速率低時延傳輸，在XR頭顯設備與邊緣雲之間協同實現分離式渲染，面向大型負載場景為XR使用者打造不受線纜束縛的沉浸式體驗，可以賦能場館的智慧管理與服務、全景自由視角賽事直播、沉浸式觀賽等創新體育應用。

而驍龍XR奇幻之旅則基於搭載驍龍XR2平臺的VR一體機打造，憑藉驍龍XR2強大的圖形處理能力帶來超清視效，驍龍XR奇幻之旅實現了高品質的圖形渲染和8K H.265即時解碼，可置身前所未見的全新世界，享受超清晰視覺體驗。

再通過高通Fast Connect 6800移動連接系統的尖端Wi-Fi 6特性，實現VR一體機與運動座椅之間的低時延無線連接，帶領觀眾踏上身臨其境的奇妙旅程，享受真正的沉浸式XR娛樂體驗。

新能源汽車和智慧座艙技術的發展，正讓汽車成為人們的「第三生活空間」，而高通展台的「驍龍數位底盤」體現5G和AI技術在其中發揮的重要作用。「驍龍數位底盤」所涵蓋的廣泛汽車解決方案，包括驍龍汽車智聯平台、驍龍座艙平台、面向智慧駕駛領域的Snapdragon Ride平台，以及驍龍車對雲服務四大產品線，讓觀眾親身感受更加便捷愉悅的出行生活。

而在移動互聯網領域，驍龍先進的連接、遊戲、影像、音訊、人工智慧和安全六大技術支柱展示了一種優秀的移動互聯網體驗。在高通展位上，觀眾可以體驗Snapdragon Sight驍龍影像技術，通過一系列移動行業創新，讓普通人能夠拍出色彩鮮豔、飽含細節的照片，以及4K HDR甚至8K的電影級畫質視頻； 聽覺效果同樣重要，展位上觀眾同樣可以體驗Snapdragon Sound驍龍暢聽技術帶來超高清音訊、超清晰語音通話和超低時延的遊戲音訊體驗。