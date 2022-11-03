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小米收割生態鏈 減持石頭科技及九號公司套現222億元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍。（網路照片）
小米董事長雷軍。（網路照片）

小米集團迎來投資的收穫期，據陸媒統計，小米集團從去年至今，出售旗下轉投資的九號公司、石頭科技等生態鏈上市企業，已套現近人民幣50億元（約新台幣222億元）。

新浪財經報導，小米2021年財報顯示，累計對外投資300餘家公司，總帳面價值人民幣603億元，年增25.7%。

小米能夠快速崛起有一項特色就是打造小米生態圈，從2014年起，小米及雷軍個人投資的順為資本，豪擲人民幣數百億元，轉投資300多家公司，在其周圍形成了一個強大的生態圈，這些生態圈企業不僅生產小米產品快速壯大，並推動股票上市。

最早上市的是生產小米手環的華米科技，之後包括雲米科技、石頭科技、九號公司、趣睡科技等多家公司陸續股票上市，讓小米迎來豐厚的轉投資收益，而小米也從去年開始陸續出售持股，提高業外轉投資收益。

對小米來說，過去的商品買賣收入已經落袋為安，更大的收益則是從這些轉投資的上市企業，出售持股來收割。

對小米生態圈企業來說，借助小米的品牌、管道、流量、資金以及供應鏈等優勢，小米生態鏈企業快速做大，與小米形成了共生共榮的關係，但當這些企業長大後，逐漸發現，若單純依附小米，很難做強，只有打造自主品牌，才能掌握自己的生命線

於是，「去小米化」成為小米生態鏈企業的現在進行式，但由此帶來的後果是，來自小米的貢獻急劇下滑，短期內的高速增長不再。

為小米代工生產平衡車的九號公司以及生產掃地機器人的石頭科技最為明顯，今年以來，小米與九號公司之間的合作金額大減，今年上半年下降59%，第3季再降58%，直接導致九號公司結束高成長。

石頭科技也是一樣，2020年，石頭科技對小米的銷售額還有人民幣4.2億元，2021年暴跌至人民幣6,900多萬元，今年上半年已僅有人民幣1,000多萬元。因為石頭科技單飛之後，小米又引入雲米來代工生產掃地機器人，也找深圳銀星智慧代工小米品牌掃地機器人，來分散集中代工的風險。

人民幣 品牌 生命線

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