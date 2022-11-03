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收益超出預期 聯想依靠新業務來抵消PC市場下滑

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報道，在中國最大的個人電腦製造商依靠新業務應對全球計算需求前所未有的下滑後，聯想集團有限公司的收益超出預期。

該公司周四在一份聲明中表示，截至9月的季度淨收入達到5.41億美元。分析師平均估計為4.73億美元。銷售額兩年多來首次下降至171億美元，但仍超過分析師預測的169億美元。

聯想及其競爭對手戴爾科技公司和惠普公司正在努力應對全球個人電腦市場出現有史以來最大季度降幅——出貨量連續第四次下降。

長期的宏觀經濟過剩可能會導致PC市場在2023年再次下滑，盡管今年晚些時候仍有反彈的空間，並且有可能在2024年恢復增長。

除中國外，華盛頓上個月對曏中國出口芯片和技術實施的過多限製令全球科技前景矇上隂影，這可能會進一步限製對全球最大個人電腦和半導體市場的出貨量。據彭博社報道，行業領頭羊英特爾公司正計劃大幅裁員，人數可能達到數千人。

聯想一直指望其基本業務部門以外的業務增長——例如服務器、雲計算和數據存儲——來幫助抵消不斷惡化的個人電腦銷售。但其核心部門仍產生約五分之四的收入。

“需求裂痕正在蔓延到企業硬件終端市場，包括個人電腦和數據中心基礎設施，”摩根士丹利分析師本月寫道。

半導體 華盛頓

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