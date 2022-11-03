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國台辦潘賢掌：加大對海峽兩岸產業合作區政策支持

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦副主任潘賢掌在論壇開幕式上致辭。圖／與會者提供
大陸國台辦副主任潘賢掌在論壇開幕式上致辭。圖／與會者提供

中共二十大召開後，首場兩岸高層級經貿交流活動—「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」，3日在湖南開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌示，將加大對海峽兩岸產業合作區的政策支持，把合作區建成大陸台企向中西部轉移、積極發展，再創輝煌的新高地。

這場論壇由兩岸企業家峰會主辦，在湖南長沙、台北兩地設主會場視訊連線，大陸方面有兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、湖南省委書記張慶偉、大陸全國政協經濟委副主任寧吉喆、工信部副部長王江平等出席；台灣會場則有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、前經濟部長尹啟銘、華新董事長焦佑倫等。

潘賢掌致詞時，首先提起10月剛召開的中共二十大，重申中共總書記習近平在報告中指出，大陸始終尊重關愛造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作等；數位化低碳化發展方面，二十大報告也提到要加快發展數位經濟，和統籌產業結構調整，應對氣候變化。

在此之下，潘賢掌提出幾點探討，包括錨定高質量發展，共同做大做強兩岸數位經濟，以及貫徹新發展理念，偕手推動兩岸綠色低碳經濟發展，和建好用好平台，持續推進兩岸經濟交流合作等。

潘賢掌說，大陸數位經濟規模巨大，截至去年底已達人民幣45.5兆元，世界第二，台灣起步早，在基礎人才等方面有較好基礎，兩岸加強合作有助於進一步延伸產業鏈、供應鏈，發揮互補優勢，實現強強聯合，推動兩岸經濟實現更高質量發展。

他也呼籲台商把握機遇，充分發揮自身優勢，透過項目實施、技術合作、標準制定等方式，深度參與大陸綠色低碳經濟的發展。潘賢掌說，大陸將大力支持兩岸企業家峰會雙方保持良性互動，把兩岸經濟的蛋糕越做越大。

在海峽兩岸產業合作區建設上，潘賢掌說，近年大陸批准在廣西、四川、湖北、江西、湖南等5個省區設立海峽兩岸產業合作區，也即將在重慶新設，這些合作區各具特色，整體有利於台企降低運營成本，拓展內陸和周邊國家市場。

他說，將繼續會同有關部門和各省區，加大對合作區的政策支持，建成台企向中西部轉移，積極發展，再創輝煌的新高地。台商可與大陸企業深化合資合作，尋求更多商機，實現更好發展，適時營造良好環境，確保兩岸經貿行穩致遠。

在大陸對台政策立場上，潘賢掌重申，大陸將貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，秉持兩岸一家親的理念，完善各項制度和政策。面對台海形勢，他呼籲台胞台商要明辨是非、為所當為，反外來干涉和台獨，反對兩岸經貿脫鉤斷鏈。

他說，湖南省和台灣合作基礎扎實，吸引了新金寶、富士康、旺旺等知名台企，國台辦將一如既往的支持湖南擴大對台交流合作。

「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」，3日在湖南開幕。圖／與會者提供
「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」，3日在湖南開幕。圖／與會者提供

中共二十大 台商

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