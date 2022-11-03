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歷經10年建設 中俄蒙首條公路「AH-4」正式啟用

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
蒙古境內的中蒙俄公路AH-4線，全長745公里已經通車。圖／取自蒙古政府網站
蒙古境內的中蒙俄公路AH-4線，全長745公里已經通車。圖／取自蒙古政府網站

大陸與俄羅斯蒙古近年推廣「中蒙俄經濟走廊」，除了鐵路之外，公路運輸也是重點，如今首條貫穿三方的公路「AH-4」正式啟用，標誌相關建設已經有所成果。

據蒙通社3日消息，蒙古科布多省和巴彥烏列蓋省從俄羅斯邊境直達中國邊境的亞洲公路「AH-4」已投入使用。蒙古交通運輸發展部國務秘書薩．巴特包勒德稱，「這條AH-4公路將不僅為蒙古國而且為區域的發展做出特殊貢獻」。

據指出，該工程自2012年以來分階段進行，全長745公里的公路，由蒙古國預算、中國大陸政府貸款和亞行（亞洲開發銀行）無償援助和優惠貸款資助建設。

另據俄羅斯衛星通訊社消息，這個交通走廊全長超過4,500公里，從俄羅斯新西伯利亞市延伸至大陸新疆自治區的烏魯木齊。其中這次通車的是連接俄中邊界AH-4公路貫穿蒙古國西部的路段。

而此次通車的路線，即是中俄蒙三方簽署過的「亞洲公路網」（Asian Highway）的4號線，三方此前在聯合國亞太經社會支持下，於2016年簽訂「關於沿亞洲公路網國際道路運輸政府間協定」，當中路過三方的亞洲公路，除了4號線之外還有3號線。

3號線將從俄國貝加爾湖南端經蒙古延伸到大陸天津、4號線則是從俄國新西伯利亞經由蒙古科布多、進入大陸新疆地區，再到新疆與巴基斯坦接壤的紅其拉甫。

蒙古 俄羅斯 新疆

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