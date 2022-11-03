大陸台企聯呼籲台商 九合一選舉返鄉投票

面對年底「九合一」選舉將於26日舉行，大陸全國台企聯3日發布聲明，呼籲廣大台商機及返鄉投票。聲明強調，近年來，「兩岸關係日益走到危險的邊緣，台灣經濟社會也受到嚴重影響」，作為台商不能視若無睹。

台企聯全名為大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會，是於2007年，由大陸各地約300家台資企業協會和企業組成的聯誼性、非營利性社會團體，在兩岸為台商權益發聲。

據大陸全國台企聯3日發布的聲明指出，11月26日，台灣將進行「九合一」選舉投票，這次選舉關係到台胞台商的切身利益。聲明說，很長一段時間以來，我們廣大台商高度關注，早在今年5月，台企聯就發表了「選民的投票權不容變相剝奪」的鄭重聲明。

台企聯進一步表示，多年來，台商見證了兩岸關係的複雜變化。過去，在「九二共識」的基礎上，兩岸交流往來密切、商談成果豐碩，ECFA的簽署至今還在為兩岸的企業提供便利的條件。但近年來，兩岸關係日益走到危險的邊緣，台灣經濟社會也受到嚴重影響。

因此，台企聯呼籲，在這樣的情況下，我們（台商）要有自己的判斷，不能視若無睹。我們強烈呼籲民進黨當局正視和維護我們廣大台商行使選舉權利，確保我們和台灣鄉親們一樣具有投票權。在此，也特別呼籲台商朋友們積極返台投票，為支持兩岸關係和平發展發揮台商影響力。

事實上，在今日於湖南舉辦的一場「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」上，返鄉投票議題也受到台商的關注。長沙台協會長陳俊任受訪時坦言，台商心裡都很希望能回去投票，但以他為例，超過兩年沒回台灣，即使回去也不能馬上投票，這是「非常傷腦筋的地方」，由於有不少台商面臨同樣情形，會有一定影響。