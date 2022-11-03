李克強：大陸會在安全前提下積極發展核能

大陸國務院總理李克強1日向第二十三屆太平洋地區核能大會致賀信時表示，核能是安全、穩定、高效的清潔能源。中國政府堅定支持在確保絕對安全的前提下積極有序發展核能。

新華社報導，李克強說，核能的和平開發利用不僅為人類發展增添了新的動力，也為保障能源安全、應對氣候變化、促進能源綠色低碳轉型、帶動高端裝備製造業發展發揮了重要作用。

他說，中國大力推動核能技術進步和產業發展，願同各國在平等互利基礎上積極深化國際核能交流與合作，助力經濟社會發展轉型、為各國人民造福。

李克強還表示，與此同時，各國應當以民眾福祉為念，切實履行核安全領域國際法律文書規定的義務，共同維護以「不擴散核武器條約」為基石的國際核不擴散體系。

據中國核能行業協會統計，大陸目前有16座核電站商業運轉中，另有10座核電站正在興建中。