天津進口車 同比增逾8成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

近日，在天津天檢汽車檢測服務有限公司檢測線上，保稅區海關關員對一批共計118輛的平行進口汽車進行查檢作業；待查檢無誤後，該批車輛將完成通關流程，進入大陸市場。據瞭解，目前天津口岸平行進口汽車的車型已超過70餘種。

中新社報導，根據天津海關消息，據統計，今年前三季度，天津口岸進口平行汽車2.8萬輛，同比增加86.1%，占大陸全國進口平行汽車進口總量的72.5%。

「如今，我們在申報進口後，汽車的安全性能檢驗和海關現場查驗等業務，可在同一地點同步完成，無需反覆進行出庫操作、物流倒運，通關速度更快了，汽車也能更快進入市場銷售。」天津心逸鴻松物流有限公司經理王東說。

今年以來，為進一步助力促進天津口岸平行進口汽車行業發展，天津海關結合口岸實際和汽車行業特點，實施平行進口汽車保稅倉儲、海關集中驗估、第三方結果採信等制度措施，助力物流成本進一步降低；不斷優化通關流程，整合優化接審、查驗、出證等環節，統一出證點位和時間，減少企業往返通關、查檢現場頻率；設立平行進口汽車專用窗口，為企業提供一站式服務，推動提前申報、匯總徵稅等措施落地見效，落實7X24小時預約機制，確保通關零延時、零等待。

海關

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