迎戰雙11運量 陸國鐵增站

根據中國大陸國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）消息，11月1日起，歷時20天的鐵路「雙11」電商網購高峰期快運服務正式啟動。

中新社報導，據了解，為提供充足的鐵路快運能力，鐵路部門新增31個辦理高鐵快運業務的車站，大陸全國鐵路高鐵快運車站將達280個。安排每日開行34列檢測確認設備狀態的不載客高鐵列車、76列高鐵列車的快件預留車廂、1200列高鐵列車的快運櫃，開展高鐵快運服務。

此外，每日安排100列以上普速旅客列車行李車，在京廣、京滬、滬深、浙廣間每日安排開行8列最高時速160公里的特快貨物班列，開展普速鐵路快運服務。

為了提供多元化鐵路快運產品，鐵路部門進一步豐富完善高鐵快運、行包快運、班列快運等鐵路快運服務產品。

據悉，高鐵快運將提供「當日達、次日達、三日達」時限產品和「批量達、特需達」定製產品，行包快運將提供專線直送、批量普惠等多種選擇，班列快運將為生產製造企業和中高端快遞物流企業提供點到點幹線快運物流服務。

大陸國鐵集團表示，鐵路部門將在嚴格做好疫情防控和確保運輸安全的前提下，充分發揮高鐵成網運營優勢，綜合運用多種運力資源，為雙11電商網購高峰提供安全高效、方便快捷的鐵路快運服務。