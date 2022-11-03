陸家電3巨頭 前3季財報俱成長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國家用電器行業三大主要企業美的集團股份有限公司（美的集團）、海爾智家股份有限公司（海爾智家）和珠海格力電器股份有限公司（格力電器）發布的財報，今年前三季度，這三家企業的合計實現淨利潤逾500億元（人民幣，下同）。

中新社報導，具體而言，2022年前三季度，美的集團、海爾智家、格力電器分別實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約244.7億元、116.66億元、183.04億元，分別同比增長4.33%、17.26%、17%。 　　

營業收入方面，前三季度，美的集團、海爾智家、格力電器分別實現營業收入約2703.67億元、1847.49億元、1474.89億元，同比增長3.45%、8.91%、6.77%。

中國家用電器商業協會秘書長張劍鋒認為，大陸家電三巨頭前三季度集體增長，對家電行業的整體發展起到穩定行業信心的積極作用。

針對發展前景，光大證券分析師洪吉然認為，今年的高溫天氣助推空調銷量，提振了格力電器的業績表現。看好公司渠道改革效果，預計隨著線上線下銷售渠道的有效融合，公司在空調行業的規模優勢及品牌效應仍明顯。考慮到渠道改革推進有利於部分利潤回流總部，看好公司未來利潤表現。

華創證券分析師秦一超指出，在新冠肺炎疫情、房地產、內外需承壓等多重負面因素影響下，美的集團收入利潤仍維持正增長，彰顯經營韌性。考慮到美的集團在綠色能源、汽車零部件領域實現訂單和項目突破，加之現金充足，具備強抗風險能力，預計隨著外部環境的改善，公司經營恢復可期。 　關於海爾智家，秦一超認為，在需求偏弱的大環境下，公司延續穩健經營基調，利潤再超預期，預計後續業績高增仍可維持。特別是考慮到數位化變革下，公司經營持續優化，同時公司高端品牌份額提升推動產品結構改善，高端品牌出口東南亞、歐洲等海外市場打開增長空間，外銷盈利有望加速修復。

格力電器 品牌 業績

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